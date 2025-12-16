Nicolás Maduro advierte a José Antonio Kast: “Cuidadito si le toca un pelo a un venezolano”

El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, advirtió al presidente electo José Antonio Kast, con respecto a sus medidas contra la migración irregular.

El líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió este lunes contra el presidente electo, el republicano José Antonio Kast, y lo advirtió con respecto a sus medidas contra la migración, especialmente, con los venezolanos que viven en el país.

En su espacio televisivo, Maduro cuestionó que parte de la estrategia electoral de Kast haya apuntado a endurecer las sanciones para quienes hagan un ingreso irregular al país, además de la expulsión de quienes se encuentran de manera ilegal.

En su análisis, también cuestionó el Presidente Gabriel Boric, por haber creado “condiciones” que alzaran a la figura de derecha como el próximo jefe de Estado.

“Son muchos elementos que explican esto y que han hecho que el proceso, llamado progresista del señor Boric, haya creado las condiciones, para que llegue un nazi, un pinochetista a La Moneda. La Moneda, allí bombardeada y donde fue asesinado el 11 de septiembre de 1973 el doctor Salvador Allende”, señaló Maduro, respecto al escenario interno.

El gobernante prosiguió con que “yo vi la imagen, hoy el nazi, criado de familia nazi y pinochetista convicto y confeso, defensor del más grande criminal que haya tenido la historia de Chile y quizá de América Latina de los últimos 100 años, lo vi entrando al despacho de La Moneda, donde mataron a Allende”.

“Lo esperaba Boric sin corbata, y este señor entró con su traje y su corbata. Y dije ‘solo cambia que uno no tenía corbata y el otro tiene corbata’, porque al final, el llamado progresismo de Boric, que no era ningún progresismo, terminó gobernando, poniendo la luz de cruces a la izquierda y cogiendo siempre a la derecha. Ese es el resultado de los claros oscuros, de los tibios", apuntó desde régimen.

“Ahora el pueblo de Chile tiene un gran reto, que es un pueblo noble, progresista, es un pueblo hermoso. Tiene un gran reto, porque va a tener a un presidente nazi, pinochetista. Nosotros no nos metemos en eso, son asuntos internos de Chile”, dijo el mandatario venezolano.

En sus acostumbradas intervenciones, Maduro apuntó contra Kast por sus propuestas migratorias y, sin hacerse cargo de los motivos que llevaron a la población venezolana a llegar a Chile, lanzó una directa advertencia.

“Lo que sí me meto, es decirle a este señor, que usted podrá ser seguidor de Adolf Hitler y educado en los valores de Hitler, podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano. A los venezolanos se respeta. Cuidadito. Escúcheme bien, el que se mete con Venezuela, se seca y usted se puede secar aceleradamente señor Kast” , advirtió Maduro.

“A la migración venezolana, una vez más traicionada, amenazada, en Chile, le dieron plazo. A gente de bien, que trabaja en Chile, que produce, que aporta (...) entonces figuras venezolanas, Leopoldo López, el viejo de (Edmundo) González, apoyan que el señor Kast amenace a la migración venezolana, les dio un plazo, y diga que, si no los va a detener y les va a quitar el carro, la cuenta bancaria y los va a expulsar como que fueran delincuentes. Señor Kast, tenga cuidado, deje quito a quien quieto está, la migración venezolana tiene derechos, la Constitución chilena se los debe garantizar”, sostuvo.

Maduro, además, hizo un llamado a los venezolanos que están en el país y les hizo la recomendación de “volver a la patria de las oportunidades” y de la “felicidad perpetúa” para participar de la recuperación venezolana.

“Si yo pudiera enviar 100 aviones para traérmelos, en boletos gratis a toditos, lo haría mañana , como nos estamos trayendo a todos los migrantes de Estados Unidos”, afirmó, sin profundizar si abrirá alguna vía diplomática para su cometido.