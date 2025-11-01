No descartan que sea intencional: explosión se registra en un edificio de la Universidad de Harvard

Una explosión “aparentemente intencional” se produjo la madrugada de este sábado en un edificio médico de la Universidad de Harvard, según autoridades del país norteamericano.

Según informó CNN, un agente de policía respondió al edificio Goldenson alrededor de las 2:48 a.m., hora de Miami, instancia en la que el oficial observó a dos personas huyendo del edificio después de que se activara una alarma de incendio, según el Departamento de Policía de la Universidad de Harvard.

Tras esto, en el cuarto piso del edificio, se dio cuenta de una explosión, la cual, según la evaluación inicial del equipo de investigación de incendios provocados, “parecía ser intencional”, indicó la policía.

Protestas en Universidad de Harvard por medidas de financiamiento de la Casa Blanca. U.S. April 12, 2025. REUTERS/Nicholas Pfosi Nicholas Pfosi

Posteriormente, la policía de Boston revisó el edificio en busca de “otros artefactos explosivos”, pero no se encontró ninguno, además, no se reportaron heridos, dijeron los funcionarios.

El hecho se produjo en tras un año tenso para los estudiantes de Harvard, quienes los último meses se han visto en el centro de atención nacional en medio de la presión de la administración de Donald Trump para remodelar la educación superior.

Funcionarios de Harvard y de la Casa Blanca han estado en conversaciones durante meses sobre un acuerdo millonario para restaurar toda la financiación federal a la universidad y poner fin a sus demandas en curso contra el Gobierno.