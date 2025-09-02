“Nunca me he sentido mejor”: Trump sale al paso ante crecientes rumores sobre su estado de salud

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió los rumores sobre su estado de salud con un comunicado en redes sociales, afirmando que “nunca se ha sentido mejor” en su vida e incluso el sábado fue fotografiado camino a jugar golf. Todo esto se produjo tras días de especulaciones que apuntaban a una grave enfermedad e incluso su fallecimiento.

El viernes, comenzaron a circular falsos rumores sobre la muerte de Trump en redes sociales tras informarse que no había sido visto en público durante dos días. A las 9:15 de la mañana del sábado, el hashtag “#whereistrump” (dónde está Trump) era el sexto tema más popular en X en Estados Unidos.

La revista Newsweek señaló que se habían realizado unas 158.000 publicaciones en X que incluían la frase “TRUMP ESTÁ MUERTO” y 42.000 que decían “TRUMP MURIÓ”, según los análisis de la plataforma.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió los rumores sobre su estado de salud. Foto: Archivo

En TikTok, un video publicado por el usuario w0odada con el título “¿En las calles dicen que Donald Trump está muerto? ¿Y no se le ha visto en público desde el martes?” recibió más de 600.000 “me gusta” y 3,5 millones de visualizaciones.

Otro TikTok de Harry Sisson, un comentarista progresista, en el que analiza el rumor y lo desestima, acumuló más de 210.000 “me gusta” y 1,7 millones de visitas.

Videos en TikTok y publicaciones en X afirmaban que Trump padecía problemas de salud como insuficiencia venosa crónica, y mostraban fotos de sus piernas hinchadas y manos con moretones.

Estas afirmaciones se intensificaron cuando el vicepresidente J.D. Vance, en una entrevista, mencionó estar preparado para “una terrible tragedia”, aunque también dijo que Trump gozaba de una “salud increíblemente buena”.

Trump rompió su silencio en Truth Social al compartir una publicación del comentarista conservador DC Draino, quien acusó a los medios de tener un “doble estándar cómico”.

La publicación decía que, si bien las largas ausencias de Joe Biden eran justificadas, los medios exageraban cada vez que Trump no aparecía, incluso por un corto período. Trump coincidió con esta opinión y escribió que gozaba de excelente salud.

Además, el mandatario republicano fue fotografiado con su nieta Kai Trump subiendo a un vehículo en el jardín sur de la Casa Blanca el sábado. El presidente vestía una polera blanca, pantalones negros y una de sus características gorras rojas MAGA. Regresó a su club el domingo -publicando una foto sin fecha de sí mismo sentado en un carrito de golf durante un partido con Jon Gruden, exentrenador de fútbol americano y ahora estrella de Barstool Sports- y de nuevo el lunes.

Pintura de Donald Trump en la Galería Nacional de Retratos del Instituto Smithsonian. Foto: Archivo

Según la cadena CNN, el mandatario realizó 26 apariciones públicas el mes pasado, la más reciente fue una reunión de gabinete de más de tres horas el martes pasado, donde el presidente respondió preguntas sobre temas que iban desde el compromiso de Taylor Swift hasta los conflictos globales.

Por eso fue ciertamente inusual que, durante tres días de la semana a fines de agosto, la agenda pública de Trump se tornara inusualmente oscura. No tuvo eventos programados el miércoles, jueves ni viernes pasados, y el presidente pasó el fin de semana del Día del Trabajo en Washington sin apariciones públicas programadas.

Durante su primer mandato, Trump, al igual que sus predecesores, se tomó vacaciones de verano. Pasó largas temporadas en su club de Bedminster, Nueva Jersey, durante el mes de agosto: 14 días en 2017, 15 en 2018, 14 en 2019 y 7 en 2020, durante la pandemia de Covid-19.

Pero el presidente ha evitado un respiro más prolongado esta vez. Ha pasado seis fines de semana en Bedminster desde el Día de los Caídos, además de un fin de semana en su campo de golf de Escocia y 17 visitas a su campo de golf del norte de Virginia, incluyendo este fin de semana festivo.

Los rumores cobraron mayor relevancia porque, a sus 79 años, Trump es el presidente estadounidense de mayor edad en jurar el cargo, comenzando su segundo mandato en enero. En agosto, la preocupación también aumentó cuando la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que Trump se sometió a pruebas médicas tras detectarse hinchazón y hematomas.

Donald Trump visita el campo de golf Trump International Golf Links en Doonbeg, Irlanda, el 4 de mayo de 2023. Foto: Archivo DAMIEN STORAN

A mediados de julio pasado, la Casa Blanca anunció que Trump, tiene una condición médica en sus venas llamada insuficiencia venosa crónica. Durante una conferencia de prensa habitual por ese entonces, Leavitt, reveló que Trump había notado hinchazón en sus piernas, lo que provocó un chequeo con su médico, quien le diagnosticó la condición.

Trump también fue fotografiado recientemente con manchas de maquillaje en el dorso de la mano. La Casa Blanca ha afirmado que no está relacionado con la afección venosa, sino que se trata de hematomas causados por los frecuentes apretones de manos.

La condición de Trump es “benigna y común”, particularmente en individuos mayores de 70 años, según una nota del médico de la Casa Blanca, capitán Sean Barbabella, difundida a los periodistas.

La insuficiencia venosa crónica ocurre cuando las venas de las piernas no permiten que la sangre fluya de regreso al corazón, provocando que se acumule en las extremidades inferiores.

El flujo sanguíneo normal desde las piernas hacia el corazón se mueve contra la gravedad, lo que en las personas mayores puede convertirse en un proceso difícil.

Esto puede deberse al debilitamiento de las válvulas de las venas, algo que puede ocurrir a medida que las personas envejecen.

Después de notar hinchazón en sus piernas, el presidente Trump fue evaluado por la Unidad Médica de la Casa Blanca “por precaución”, según un comunicado del médico de Trump, Sean Barbabella.

Barbabella escribió que el mandatario se sometió a un “examen exhaustivo” que reveló insuficiencia venosa crónica, que según él es una “condición benigna y común”. “Es importante destacar que no hubo evidencia de trombosis venosa profunda (TVP) o enfermedad arterial”, dijo, y agregó que Trump “sigue gozando de excelente salud”.

Las pruebas también mostraron “una estructura y función cardíaca normales”, aseguró Barbabella, y agregó: “No se identificaron signos de insuficiencia cardíaca, deterioro renal o enfermedad sistémica”.

El especialista también notó hematomas en el dorso de la mano de Trump, que se han notado en fotografías recientes, a veces cubiertos con maquillaje. “Esto es consistente con una leve irritación de los tejidos blandos causada por el apretón de manos frecuente y el uso de aspirina, que se toma como parte de un régimen estándar de prevención cardiovascular”, detalló.

En abril, Trump se sometió a su primer examen físico anual de su segundo mandato presidencial. “El presidente Trump se mantiene en excelente estado de salud, mostrando una función cardíaca, pulmonar, neurológica y física general robusta”, señaló Barbabella en un memorando en ese momento.

Trump’s health is telling its own story.



•Swollen ankles → classic peripheral edema, often linked to heart failure.

•Large bruises on his hands → likely from blood thinners, usually prescribed after heart problems.

•Visible fatigue and balance issues → consistent with… pic.twitter.com/EsAxqYye54 — VraserX e/acc (@VraserX) August 28, 2025

Esa evaluación de salud reveló que el presidente toma varios medicamentos para controlar su colesterol: Rosuvastatina y Ezetimiba, así como aspirina para la prevención cardíaca y crema de Mometasona para una afección de la piel.

El presidente estadounidense ha promocionado regularmente su buena salud y una vez se describió a sí mismo como “el presidente más saludable que jamás haya vivido”.

Después de su primer examen físico anual, Trump dijo a los periodistas que “en general, sentí que estaba en muy buena forma” y agregó que pensaba que tenía “un buen corazón, una buena alma, un alma muy buena”.