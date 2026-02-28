SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    OIEA detecta actividad en las instalaciones nucleares iraníes atacadas por EE.UU.

    En un informe confidencial enviado a sus estados miembros, el Organismo Internacional de la Energía Atómica señala que imágenes satélitales muestran movimiento en los alrededores de instalaciones iraníes en las que podría almacenarse uranio.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) detectó recientemente actividad en las instalaciones nucleares iraníes atacadas por Estados Unidos en junio de 2025, en medio de las conversaciones indirectas entre Teherán y Washington sobre el programa nuclear impulsado por la República Islámica.

    Un informe confidencial que la agencia nuclear de la ONU envió este viernes a sus Estados miembros, la OIEA señala que imágenes satélitales muestran actividad “habitual” de vehículos en los alrededores de instalaciones en las que podría almacenarse uranio enriquecido en Isfahán. Asimismo, apunta que se ha registrado “actividad adicional” en las instalaciones atacadas de Natanz y Fordo.

    “Sin acceso a estas instalaciones no es posible para la agencia confirmar la naturaleza y el propósito de las actividades”, señala en el texto el director del organismo, Rafael Grossi, agregando que la agencia nuclear de la ONU “no puede proporcionar ninguna información sobre el tamaño, composición o paradero actuales del arsenal de uranio enriquecido”.

    En ese sentido, aclara en el informe que los inspectores del OIEA no han podido verificar el estado y la ubicación del inventario iraní desde los ataques por parte de Estados Unidos e Israel en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

    Grossi además reitera que “no estará en condiciones de dar garantías de que el programa nuclear de Irán sea exclusivamente pacífico” hasta que el país mejore su cooperación con la agencia.

    No obstante, las autoridades permitieron a los inspectores de la agencia entrar en otro tipo de instalaciones que no resultaron dañadas durante los ataques, incluidos los reactores de Bushehr y Teherán.

    El Gobierno iraní afirmó este viernes que para lograr un acuerdo con Estados Unidos sobre su programa nuclear es necesario que Washington retire sus “demandas excesivas”, después de una nueva ronda de contactos indirectos mediados por Omán en la ciudad suiza de Ginebra.

    Más sobre:Organismo Internacional de la Energía AtómicaIránInstalaciones nuclearesIsfahánRafael GrossiMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EE.UU. comienza el decomiso de un petrolero y los casi dos millones de barriles de crudo venezolano que transportaba

    RN oficializa lista única para elecciones internas con Andrea Balladares como presidenta

    Minuto a minuto | Se presenta Paulo Londra en el Festival de Viña 2026

    Adolescente de 16 años en riesgo vital tras ser baleado en intento de encerrona en Maipú

    Trump plantea la posibilidad de una “toma de control amistosa” de Cuba con la presunta colaboración de sus autoridades

    Empresas Iansa cerró el 2025 con pérdidas y caída en sus ingresos

    Lo más leído

    1.
    China aconseja a EE.UU. “moderación” antes de atacar a Irán en caso de que fracasen las negociaciones

    China aconseja a EE.UU. “moderación” antes de atacar a Irán en caso de que fracasen las negociaciones

    2.
    Las razones tras los ataques de Pakistán a Afganistan que llevan a la región a un escenario incierto

    Las razones tras los ataques de Pakistán a Afganistan que llevan a la región a un escenario incierto

    3.
    Nuevo código penal de los talibanes en Afganistán legaliza la esclavitud, la violencia y la represión de las mujeres

    Nuevo código penal de los talibanes en Afganistán legaliza la esclavitud, la violencia y la represión de las mujeres

    4.
    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    5.
    Estados Unidos autoriza la salida del “personal no esencial” de su Embajada en Israel por “riesgos de seguridad”

    Estados Unidos autoriza la salida del “personal no esencial” de su Embajada en Israel por “riesgos de seguridad”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    RN oficializa lista única para elecciones internas con Andrea Balladares como presidenta
    Chile

    RN oficializa lista única para elecciones internas con Andrea Balladares como presidenta

    Adolescente de 16 años en riesgo vital tras ser baleado en intento de encerrona en Maipú

    Capturan en República Dominicana a acusado de homicidio de ciudadano venezolano en La Vega: escapó de Chile en 2025

    Empresas Iansa cerró el 2025 con pérdidas y caída en sus ingresos
    Negocios

    Empresas Iansa cerró el 2025 con pérdidas y caída en sus ingresos

    Proyecto Puerto Exterior de San Antonio entra en etapa final para obtener su permiso ambiental

    Enel Chile anotó fuerte alza en sus ganancias de 2025 ante efecto contable en su filial de generación

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30
    Tendencias

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    En vivo: Alejandro Tabilo juega ante Sebastián Báez por los cuartos de final del BCI Seguros ChileOpen
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo juega ante Sebastián Báez por los cuartos de final del BCI Seguros ChileOpen

    “Valórenlo”: los elogios de Matías Almeyda a Manuel Pellegrini en la previa del clásico entre Betis y Sevilla

    “Recibir pago por no realizar su mayor esfuerzo”: tenista argentino es suspendido por más de seis años

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Minuto a minuto | Se presenta Paulo Londra en el Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    Minuto a minuto | Se presenta Paulo Londra en el Festival de Viña 2026

    A los 86 años muere Neil Sedaka, leyenda del pop y el rock and roll

    Los secretos del director técnico del Festival de Viña: “Pet Shop Boys pensaban que venían a una selva”

    EE.UU. comienza el decomiso de un petrolero y los casi dos millones de barriles de crudo venezolano que transportaba
    Mundo

    EE.UU. comienza el decomiso de un petrolero y los casi dos millones de barriles de crudo venezolano que transportaba

    OIEA detecta actividad en las instalaciones nucleares iraníes atacadas por EE.UU.

    Trump plantea la posibilidad de una “toma de control amistosa” de Cuba con la presunta colaboración de sus autoridades

    Un libro para plant lovers
    Paula

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango