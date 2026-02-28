OIEA detecta actividad en las instalaciones nucleares iraníes atacadas por EE.UU.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) detectó recientemente actividad en las instalaciones nucleares iraníes atacadas por Estados Unidos en junio de 2025, en medio de las conversaciones indirectas entre Teherán y Washington sobre el programa nuclear impulsado por la República Islámica.

Un informe confidencial que la agencia nuclear de la ONU envió este viernes a sus Estados miembros, la OIEA señala que imágenes satélitales muestran actividad “habitual” de vehículos en los alrededores de instalaciones en las que podría almacenarse uranio enriquecido en Isfahán. Asimismo, apunta que se ha registrado “actividad adicional” en las instalaciones atacadas de Natanz y Fordo.

“Sin acceso a estas instalaciones no es posible para la agencia confirmar la naturaleza y el propósito de las actividades” , señala en el texto el director del organismo, Rafael Grossi, agregando que la agencia nuclear de la ONU “no puede proporcionar ninguna información sobre el tamaño, composición o paradero actuales del arsenal de uranio enriquecido”.

En ese sentido, aclara en el informe que los inspectores del OIEA no han podido verificar el estado y la ubicación del inventario iraní desde los ataques por parte de Estados Unidos e Israel en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Grossi además reitera que “no estará en condiciones de dar garantías de que el programa nuclear de Irán sea exclusivamente pacífico” hasta que el país mejore su cooperación con la agencia.

No obstante, las autoridades permitieron a los inspectores de la agencia entrar en otro tipo de instalaciones que no resultaron dañadas durante los ataques, incluidos los reactores de Bushehr y Teherán.

El Gobierno iraní afirmó este viernes que para lograr un acuerdo con Estados Unidos sobre su programa nuclear es necesario que Washington retire sus “demandas excesivas”, después de una nueva ronda de contactos indirectos mediados por Omán en la ciudad suiza de Ginebra.