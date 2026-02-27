Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

Migrantes hacen fila para recibir comida en el centro de transporte y logística de Bruzgi, en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, en la región de Grodno, Bielorrusia, el 22 de diciembre de 2021. Foto: Archivo

Las operaciones rusas de sabotaje e influencia en toda Europa han aumentado drásticamente en los últimos meses, entre ellas se encontrarían el ingreso de migrantes mediante túneles que se extienden desde Bielorrusia hacia Rusia.

Un análisis publicado por el grupo de expertos de Eslovaquia, GLOBSEC y el Centro Internacional para la Lucha contra el Terrorismo (ICCT) concluyó en septiembre de 2025 que se habían producido al menos 110 ataques o intentos de ataques vinculados a Rusia en territorio europeo desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

Cinco meses después, los autores actualizaron los resultados y descubrieron otros 41 incidentes hasta mediados de febrero de 2026, lo que eleva el total a 151 incidentes. Las operaciones rusas de sabotaje e influencia en toda Europa han aumentado drásticamente en los últimos meses y no muestran signos de desaceleración, según la investigación que fue citada por el portal de la televisión estatal polaca TVP.

Un agente de la ley observa a niños migrantes que hacen fila para recibir comidas en el centro de transporte y logística de Bruzgi, en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, en la región de Grodno, Bielorrusia, el 22 de diciembre de 2021. Foto: Archivo MAXIM SHEMETOV

Polonia siguió siendo el país más afectado con 31 incidentes de sabotaje vinculados a Rusia, seguido de Francia (20), Lituania (15) y Alemania (15).

La investigación encontró que el espectro de actividades variaba desde la propaganda cibernética y la incitación al odio étnico (por ejemplo, a través del vandalismo contra monumentos judíos o musulmanes) hasta graves ataques cinéticos como incendios provocados, asesinatos planeados e intentos de detonar explosivos.

Otra investigación publicada en el diario The Telegraph indicó que Rusia estaría enviando migrantes a través de túneles subterráneos desde Bielorrusia hacia Europa como parte de su guerra híbrida contra Occidente.

Funcionarios polacos conversaron con The Telegraph y señalaron que el líder bielorruso, Aleksander Lukashenko ha utilizado especialistas de Medio Oriente con “un alto nivel de experiencia” para diseñar los túneles.

La táctica, indicó The Telegraph, marca una nueva escalada en la guerra híbrida del Kremlin contra Europa, en la que Minsk ha intentado enviar a decenas de miles de migrantes a través de la frontera oriental de Polonia.

Los funcionarios polacos dijeron a The Telegraph que los especialistas que diseñaron y excavaron los túneles tenían un “alto nivel de experiencia”.

Las autoridades polacas, por su parte, descubrieron uno de los túneles más grandes, cerca del pueblo de Narewka, en el este de Polonia, a mediados de diciembre.

Fue utilizado por un total de 180 inmigrantes, principalmente de Afganistán y Pakistán, la mayoría de ellos detenidos al salir del otro lado.

Según Polonia, el túnel tenía 1,5 m de altura y la entrada, del lado bielorruso, estaba oculta en un bosque. El túnel se extendía unos 50 metros del lado bielorruso de la frontera y 10 metros del lado polaco.

Migrantes con sus pertenencias son vistos en un campamento improvisado en Loon Beach, el día después de que 27 migrantes murieran cuando su bote se desinfló mientras intentaban cruzar el Canal de la Mancha, en Dunkerque, cerca de Calais, Francia, el 25 de noviembre de 2021. Foto: Archivo JOHANNA GERON

El diario señala que los expertos no estaban seguros de qué tipo de grupos han estado involucrados, sin embargo, sugirieron que podrían ser combatientes kurdos, el Estado Islámico y grupos respaldados por Irán.

“Los oficiales de la Unidad de Guardia Fronteriza de Podlaquia han descubierto un total de cuatro túneles bajo la frontera con Bielorrusia, todos en 2025”, dijo a The Telegraph la teniente coronel Katarzyna Zdanowicz, de la fuerza fronteriza polaca.

“Las medidas de seguridad física y electrónica en la frontera, como cámaras termográficas y sistemas de detección, nos permiten responder de inmediato a cualquier intento de violación de la frontera estatal, incluso subterránea”, añadió.

En el caso de la investigación de GLOBEC se reveló de los 172 autores identificados implicados en los incidentes reveló que el 95% eran ciudadanos comunes sin vínculos formales con los servicios secretos rusos, pero que actuaban en su nombre, a menudo para obtener beneficios económicos.

Muchos eran menores reclutados a través de las redes sociales y atraídos por dinero fácil, o ciudadanos de antiguas repúblicas soviéticas en situaciones económicas difíciles.

La investigación descubrió que Rusia también utiliza a hooligans del fútbol y a personas con antecedentes penales para cometer ataques físicos.

“El uso de elementos criminales como agentes prescindibles permite a Rusia realizar operaciones cinéticas en el territorio de la UE con un riesgo relativamente bajo, pero con un alto impacto en la seguridad y la cohesión social”, señala el estudio.

GLOBSEC dijo que la investigación revela que la campaña de sabotaje de Rusia ha cobrado impulso desde el verano de 2025 y “no muestra signos de disminuir”.