SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Países Bajos vota en legislativas anticipadas con la extrema derecha como favorita

Desde el pasado 3 de junio, el Gobierno neerlandés está en piloto automático. La responsabilidad recae en el líder populista Geert Wilders, quien decidió que su Partido por la Libertad (PVV) se retiraría de la coalición gubernamental. El primer ministro Dick Schoof no tuvo más remedio que presentar su dimisión. Han pasado cuatro meses y los neerlandeses están llamados a las urnas este miércoles. Veintisiete partidos se disputan los 150 escaños del Parlamento, en un sistema proporcional. Las encuestas apuntan a una victoria de la extrema derecha de Wilders.

Por 
Murielle Paradon/RFI
Geert Wilders es la figura de la extrema derecha en los Países Bajos. “Este es tu país, vota por el PVV”, reza el cartel de propaganda. Foto: RFI/Jan van der Made

Geert Wilders es la figura de la extrema derecha en los Países Bajos. El candidato antiinmigración es conocido por sus posiciones radicales contra el islam. Fue él quien provocó estas elecciones legislativas anticipadas al abandonar la coalición gubernamental el pasado mes de junio, al considerar que su programa no se estaba aplicando como él deseaba.

Su partido, el Partido por la Libertad (PVV), lidera las encuestas. Ha sabido aprovechar los principales temas que preocupan a la población: la inmigración y los problemas sociales, como la falta de vivienda. “Para muchos votantes, la cuestión de la vivienda es muy importante, al igual que la de la inmigración”, afirma Koen Damhuis, politólogo de la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos.

Estas dos cuestiones están íntimamente relacionadas, en el sentido de que algunos neerlandeses piensan que, si se pudiera limitar la inmigración, eso podría contribuir a que hubiera más viviendas para los compatriotas.

Estos temas son muy importantes para la extrema derecha. Pero, aun así, aunque el Partido por la Libertad ganara las elecciones, su líder, Geert Wilders, tendría pocas posibilidades de acceder al cargo de primer ministro, según Koen Damhuis. “Geert Wilders probablemente no formará parte del nuevo Gobierno, ya que fue él quien hizo estallar la última coalición. Por lo tanto, muy pocos partidos políticos de la derecha quieren seguir trabajando con él. Y en la izquierda se oponen a sus posiciones muy radicales”, señala Koen Damhuis.

Entonces, ¿quién gobernará el país? Es difícil saberlo. “El panorama político en los Países Bajos está muy fragmentado, con una multitud de partidos pequeños y medianos”, recuerda Bert Bakker, profesor asociado de la Universidad de Ámsterdam. El sistema de votación proporcional hace que sea complicado obtener una mayoría en el Parlamento. Formar y dirigir una coalición podría recaer en el partido que quede en segunda posición.

Votantes indecisos

En las encuestas, la alianza entre los Verdes y los Laboristas se sitúa por detrás de la extrema derecha. Esta alianza está liderada por el antiguo vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, que se presenta como una apuesta segura, con una amplia experiencia en materia climática. Su rival es la estrella en ascenso del centro-derecha cristianodemócrata, Henri Bontenbal, que promete una “vuelta a la normalidad” tras las repetidas crisis y hace un llamamiento a combatir la polarización política.

La incertidumbre sobre los resultados también está relacionada con la indecisión de los votantes: el 40 % de ellos no sabía a quién votar en vísperas de las elecciones. La participación también será objeto de un minucioso escrutinio. “Salimos de un periodo en el que la última coalición [dirigida por el independiente Dick Schoof, nota del editor] duró menos de un año y en el que el partido más importante, el de Geert Wilders, no cumplió sus promesas. Mucha gente se siente frustrada y exasperada por la situación en los Países Bajos. En este sentido, el futuro del país está en juego”, concluye Bert Bakker.

Más sobre:Países BajoseleccioneslegislativasGeert WildersPartido por la LibertadPVVDick SchoofMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ventas del comercio minorista en la Región Metropolitana bajan en septiembre

Tras megaoperativo policial en Río de Janeiro que dejó 64 muertos: vecinos trasladan decenas de cadáveres a plaza São Lucas

Cuba registra “una madrugada muy compleja” con “cuantiosos” daños por el azote del huracán ‘Melissa’

Huenchumilla advierte que “sería un profundo error político” que Frei apoye a Matthei

Tras “la búsqueda correspondiente”: Cámara de Diputados finalmente notifica a Pardow de AC que se tramita en su contra

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Lo más leído

1.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

2.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

3.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

4.
Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

5.
Contraloría cuestiona registro contable del FES y expertos ven efectos sobre cumplimiento de metas fiscales

Contraloría cuestiona registro contable del FES y expertos ven efectos sobre cumplimiento de metas fiscales

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Servicios

Termina el plazo de excusas para vocales de mesa: ¿Cuáles con las justificaciones válidas?

Termina el plazo de excusas para vocales de mesa: ¿Cuáles con las justificaciones válidas?

Rating del martes 28 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 28 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cómo votar en el Copihue de Oro de La Cuarta

Cómo votar en el Copihue de Oro de La Cuarta

Termina el plazo de excusas para vocales de mesa: ¿Cuáles con las justificaciones válidas?
Chile

Termina el plazo de excusas para vocales de mesa: ¿Cuáles con las justificaciones válidas?

Huenchumilla advierte que “sería un profundo error político” que Frei apoye a Matthei

Tras “la búsqueda correspondiente”: Cámara de Diputados finalmente notifica a Pardow de AC que se tramita en su contra

Ventas del comercio minorista en la Región Metropolitana bajan en septiembre
Negocios

Ventas del comercio minorista en la Región Metropolitana bajan en septiembre

Comisión ambiental aprueba proyecto de Enami por US$1.700 millones para modernizar fundición Paipote

Fondos de pensiones se encaminan a cerrar su quinto mes de alzas liderados por el D y E

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos
Tendencias

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Uber prepara flota de 100.000 robotaxis con tecnología de Nvidia

Cómo es la tecnología de misiles que Rusia utiliza para enviar un nuevo mensaje a Occidente, según analistas

Esteban Pavez se lanza contra Fernando Ortiz tras ser borrado de la citación de Colo Colo
El Deportivo

Esteban Pavez se lanza contra Fernando Ortiz tras ser borrado de la citación de Colo Colo

Consternación en Milán: arquero del Inter atropella y mata a una persona

Polémica en Brasil: Maracaná sale a la venta por US$ 370 millones

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago
Cultura y entretención

De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago

Cuando Héctor Noguera reformó al Chacal de Nahueltoro

Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”

Tras megaoperativo policial en Río de Janeiro que dejó 64 muertos: vecinos trasladan decenas de cadáveres a plaza São Lucas
Mundo

Tras megaoperativo policial en Río de Janeiro que dejó 64 muertos: vecinos trasladan decenas de cadáveres a plaza São Lucas

Países Bajos vota en legislativas anticipadas con la extrema derecha como favorita

Cuba registra “una madrugada muy compleja” con “cuantiosos” daños por el azote del huracán ‘Melissa’

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal