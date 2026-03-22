El Papa León XIV realizó este domingo un enérgico llamado a la paz mundial, al condenar los conflictos armados vigentes y afirmar que “son una vergüenza para toda la humanidad”.

El mensaje fue entregado tras el rezo del Ángelus, en el marco del V Domingo de Cuaresma, desde el Palacio Apostólico en la Ciudad del Vaticano, donde el Pontífice puso el foco en la situación de Medio Oriente y otras regiones afectadas por la violencia.

“No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas, víctimas indefensas de estos conflictos”, sostuvo, advirtiendo sobre el impacto global de las guerras.

En esa línea, el líder de la Iglesia Católica enfatizó que el dolor provocado por estos enfrentamientos trasciende fronteras. “Lo que les afecta, afecta a toda la humanidad. La muerte y el dolor causados por estas guerras son una vergüenza para toda la humanidad y un clamor a Dios”, afirmó.

Papa León XIV condena los conflictos armados: “Son una vergüenza para toda la humanidad”. Imagen referencial. Sha Dati

Asimismo, reiteró su llamado a avanzar hacia una solución pacífica. “Renuevo con vehemencia mi llamamiento a perseverar en la oración, para que cesen las hostilidades y se abran finalmente caminos de paz, basados en el diálogo sincero y el respeto a la dignidad de cada persona humana”, señaló.

El mensaje se enmarca en una serie de intervenciones del Pontífice en favor de la paz, en medio de un escenario internacional marcado por conflictos armados y crisis humanitarias en distintas regiones del mundo.