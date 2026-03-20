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    Suiza anuncia la suspensión de exportaciones de armas a Estados Unidos por su participación en la guerra de Irán

    “La exportación de material bélico a países involucrados en el conflicto armado internacional con Irán no puede autorizarse mientras dure el conflicto”, sostuvieron del país.

    Por 
    Europa Press
    Foto: X (Twitter)

    El Gobierno suizo ha anunciado este viernes la suspensión de sus exportaciones de armas a Estados Unidos y a Israel por su participación en la guerra con Irán, según un comunicado publicado este viernes por el Consejo Federal.

    “La exportación de material bélico a países involucrados en el conflicto armado internacional con Irán no puede autorizarse mientras dure el conflicto”, ha indicado el Ejecutivo federal que ha explicado que mantuvo una primera sesión el pasado 13 de marzo para estudiar la aplicación del tradicional “principio de neutralidad” suizo a las “exportaciones de material bélico a los países involucrados en este conflicto armado con Irán”. Este análisis ha terminado con la conclusión este viernes de que esta clase de ventas “no serán autorizadas mientras dure” la guerra.

    El Gobierno precisa que las “licencias existentes y exportaciones de otros bienes serán examinadas de manera regular por una comisión interministerial de expertos”, en particular su pertenencia al mencionado principio. Aquellas licencias que no guarden relación con el conflicto “podrán seguir utilizándose”.

    Las autoridades suizas recuerdan que, desde el estallido de la guerra el 28 de febrero, “no se han emitido nuevas licencias para la exportación de material bélico a Estados Unidos”, como “tampoco se han concedido licencias definitivas para la exportación de material bélico a Israel desde hace varios años y lo mismo ocurre con Irán”.

    El Consejo de Ministros de Suiza, cabe recordar, declaró a principios de este mes que el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán representaba una violación del derecho Internacional al entender que se trata de un ejercicio injustificado del uso de la fuerza, si bien también señaló a Teherán por haber actuado igual en sus contraataques.

    “El Consejo Federal considera que el ataque contra Irán constituye una violación del Derecho Internacional”, zanjó en ese momento el ministro de Defensa suizo, Martin Pfister, en una entrevista con el diario suizo ‘Tagesanzeiger’.

    “En nuestra opinión, constituye una violación de la prohibición de la violencia”, añadió el ministro, cuyo país ejerció como mediador en las fallidas conversaciones previas entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear de la República Islámica.

    Más sobre:SuizaArmasEstados UnidosIrán

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