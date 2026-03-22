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    Irán advierte que concretará “cierre total” del estrecho de Ormuz si EE.UU. ataca sus centrales eléctricas

    Trump ha dado 48 horas a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz o atacará estas instalaciones.

    Por 
    Europa Press
    Irán advierte que concretará “cierre total” del estrecho de Ormuz si EE.UU. ataca sus centrales eléctricas Sha Dati

    La Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido este domingo de que, si Estados Unidos ataca las centrales eléctricas iraníes, la respuesta será el “cierre total” del estrecho de Ormuz, punto estratégico de paso para la exportación del petróleo del golfo Pérsico.

    “Si Estados Unidos cumple sus amenazas sobre las centrales eléctricas iraníes se adoptarán de inmediato medidas punitivas”, ha resaltado la Guardia Revolucionaria, cuerpo militar e ideológico de élite de la República Islámica, en un mensaje oficial recogido por la radiotelevisión pública iraní IRIB.

    “Hemos repetido que el estrecho de Ormuz solo está cerrado para el enemigo y para el tráfico dañino (...). Se puede pasar bajo una serie de condiciones concretas que garantizan nuestra seguridad e intereses”, ha explicado Irán.

    El comunicado señala cuatro puntos de medidas de represalia en el caso de que ataquen las centrales eléctricas. El primero es el “cierre completo del estrecho de Ormuz, que no se reabrirá hasta que nuestras centrales eléctricas estén reconstruidas”.

    Como segunda medida, advierte de ataques “generalizados” contra “centrales eléctricas, infraestructura de energía y de tecnología de la información del régimen sionista”.

    La tercera es la “completa destrucción de las empresas similares de países de la zona que tengan participación estadounidense” y la cuarta y última es que las centrales eléctricas de países de la región que acojan bases estadounidenses pasarán a ser consideradas “objetivos legítimos”.

    La Guardia Revolucionaria subraya que “está todo listo para la gran yihad para destruir completamente todos los intereses económicos estadounidenses” en la región de Asia occidental. “Nada nos puede impedir seguir con nuestras operaciones para destruir la infraestructura energética, el petróleo y la infraestructura industrial de Estados Unidos y sus aliados en la región”.

    Ultimátum de 48 horas de Trump

    Previamente, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó un ultimátum a las autoridades iraníes, a las que ha amenazado con atentar contra sus centrales eléctricas si no reanudan la circulación por el estrecho de Ormuz en las próximas 48 horas.

    La agencia semioficial de noticias iraní Mehr ha respondido a estas amenazas compartiendo un mapa regional con múltiples objetivos de infraestructuras eléctricas en países vecinos con un mensaje: “Despídanse de la electricidad”.

    Entre los objetivos se encuentra por ejemplo una central eléctrica en Al Jobar, Arabia Saudí, capacitada para producir 4.000 MW; la instalación de petróleo y gas saudí de Ras Tanura; el complejo de gas y desalinización de Jebel Alí, en Emiratos Árabes Unidos; el parque solar Mohamed bin Rashid de Dubái, también en Emiratos, o la central eléctrica y de petróleo de Al Zur, en Kuwait.

    Como lleva haciendo desde el comienzo de la guerra de Irán hace poco más de tres semanas, el Consejo de Cooperación del Golfo ha pedido a las autoridades iraníes que se abstengan de atacar la infraestructura regional.

    “Reiteramos nuestra condena y repudio a los continuos y flagrantes ataques de Irán contra nuestros países. Los ataques de Irán contra instalaciones petroleras constituyen una amenaza directa para la estabilidad de la región”, ha manifestado este domingo.

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