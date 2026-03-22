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    Guerra en Medio Oriente: Netanyahu dice que están ganando la batalla y “aplastando al enemigo”

    La autoridad israelí se dirigió a la ciudad de Arad, en que un misil iraní impactó en una zona residencial dejando más de 100 heridos.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Créditos: Primer Ministro de Israel en X

    El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se dirigió este domingo a Arad, una ciudad al sur de Israel en donde cayó un misil que dejó a más de 100 personas heridas este sábado.

    En el punto de prensa desde la zona residencial, dijo que “si quieren pruebas de que Irán pone en peligro al mundo entero, las últimas 48 horas las han proporcionado. En las últimas 48 horas, Irán atacó una zona civil”.

    Además, mencionó que “es hora de que los líderes del resto de los países se sumen” a la ofensiva en contra de Irán, ya que también ha atacado a países europeos como Chipre. Asimismo, reconoció que “veo que algunos empiezan a avanzar en esa dirección, pero se necesita más”.

    Sin embargo, al mismo tiempo dijo que Israel está ganando la batalla y que “estamos aplastando al enemigo”.

    Les recordó también a los ciudadanos israelíes que ocupen los refugios cuando suenen las alarmas, ya que según él “fue un milagro” que nadie muriera en estos ataques en Arad.

    Créditos: Primer Ministro de Israel en X

    Sobre una posible respuesta por parte de Israel por este hecho, el primer ministro israelí dijo que “responderemos con gran fuerza, pero no hacia civiles. Vamos tras el régimen”.

    El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar también desde Arad, ciudad cercana a una planta nuclear, dijo que “desde el inicio de la operación, ningún miembro de nuestras fuerzas armadas ha resultado herido como consecuencia de los ataques del régimen iraní. Todas las víctimas de los bombardeos iraníes, sin excepción, son civiles”.

    Otro misil iraní impactó en la ciudad de Dimona, que dejó más de 60 heridos este sábado, un lugar aún más cercano a la zona nuclear de Natanz.

    Desde que comenzó el conflicto entre Israel, Irán y Estados Unidos el Ministerio de Salud israelí reportó que más de 4.500 personas han resultado heridas, no entrega cifras de fallecidos, aunque otras fuentes oficiales mencionan 18 muertes.

    Mientras que en Irán hay más de 18 mil heridos y 1.400 personas fallecidas desde el comienzo del conflicto, según cifras de los gobiernos.

    Lee también:

    Más sobre:Benjamin NetanyahuIsraelAradIránEEUU

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