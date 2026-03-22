Canciller iraní asegura no se aceptará un alto el fuego y pide “compensaciones” a EE.UU. por los daños infringidos

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, aseguró que su país “no aceptará un alto al fuego” en el conflicto con Estados Unidos e Israel, por el que pide “compensaciones” tras los daños infringidos en la República Islámica, donde al menos 1.200 personas han muerto desde el 28 de febrero, según el balance de las autoridades locales.

“No aceptaremos un alto el fuego porque no queremos que se repita el escenario del año pasado” , señaló Araqchi, en declaraciones difundidas este sábado en redes sociales por la Embajada iraní en Japón, que el canciller ofreció en una entrevista con la agencia de noticias nipona Kyodo.

De esta forma, Araqchi se refirió al desenlace de los ataques israelíes contra el programa nuclear y la cúpula militar iraní en junio pasado, a los que posteriormente se sumó la Casa Blanca, que finalizaron 12 días después con un alto el fuego entre Teherán y Jerusalén.

El titular iraní de Exteriores exigió así que la actual guerra termine “de forma completa y definitiva”, a la vez que pidió garantías para que no se repita una situación similar. Además, demandó “compensaciones” a Washington por los daños infringidos en su territorio, aunque no dio mayores detalles al respecto.

La ofensiva sorpresa lanzada hace tres semanas por EE.UU. e Israel contra Irán derivó en un conflicto regional, luego de que la República Islámica respondiera a la agresión con ataques contra varios de sus vecinos del Golfo e Israel.

Ultimo país donde este sábado los misiles iraníes golpearon las ciudades de Arad y Dimona, causando más de un centenar de heridos.

En Irán la cifra oficial de muertos supera el millar, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo pasado a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.