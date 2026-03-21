Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron este sábado que un misil lanzado desde Irán impactó directamente en la ciudad de Dimona, en el sur de Israel, donde se ubica una instalación nuclear altamente resguardada.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos 39 personas resultaron heridas luego de que un edificio colapsara producto del impacto. Entre los lesionados se encuentra un niño de 10 años en estado grave , según detallaron los equipos de emergencia.

Tras la circulación de imágenes en redes sociales que mostraban una bola de fuego impactando contra el suelo, el ejército israelí confirmó que se trató de un “impacto directo de un misil contra un edificio”. Por su parte, los servicios de emergencia de Magen David Adom señalaron que atendieron a decenas de heridos en distintos puntos de la ciudad, varios de ellos afectados por la metralla.

Misil iraní impacta en Israel y deja decenas de heridos cerca de instalación nuclear. Imagen referencial.

Las imágenes difundidas por medios locales evidenciaron la magnitud del ataque, mostrando una estructura con su fachada destruida, perforaciones en muros y severos daños en una zona urbana. La policía israelí también reportó “destrozos extensos y caos” en el área impactada.

El ataque ocurre en medio de una creciente escalada en la región. La televisión estatal iraní calificó el bombardeo como una “respuesta” a un ataque previo de Israel contra la instalación nuclear de Natanz, uno de los principales centros de enriquecimiento de uranio del país. Según autoridades iraníes, ese complejo fue blanco de un ataque horas antes, aunque no se registraron fugas de material radiactivo.

Dimona, ubicada en el desierto del Néguev, alberga un reactor nuclear considerado clave para el programa estratégico israelí. Aunque Israel mantiene una política de ambigüedad respecto a su arsenal, diversos análisis coinciden en que posee capacidad nuclear.

En paralelo, medios locales informaron que ataques atribuidos a la milicia libanesa Hezbolá dejaron varios heridos en el norte del país. Además, se activaron sirenas de alerta en la ciudad costera de Eilat, lo que refuerza el escenario de tensión en múltiples frentes.