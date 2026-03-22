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    Irán amenaza con daños “irreversibles” a infraestructura regional tras ultimátum de EE.UU. por el estrecho de Ormuz

    En paralelo, Irán baraja la intensificación de su estrategia con armas para alterar los cálculos de sus enemigos.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del parlamento iraní X @mb_ghalibaf

    Ante imposiciones desde Estados Unidos hacia Irán para abrir el estrecho de Ormuz, el país de Medio Oriente respondió con amenazas sobre daños irreversibles a la infraestructura regional, en caso de que sus plantas de poder sean conviertan en blancos.

    Ya van cuatro semanas desde el inicio del conflicto bélico entre el país norteamericano e Irán y la agencia de noticias Reuters consigna más de 2.000 muertes en esta guerra. El estrecho de Ormuz, la principal vía marítima para el transporte de petróleo es un punto focal del enfrentamiento entre los países.

    Y es que el pasado sábado, mediante el uso de su red social Truth Social, el mandatario de EE.UU., Donald Trump, dejó un claro ultimátum para Irán. Planteó que, si no abren sin amenazas el estrecho de Ormuz en 48 horas desde esa publicación, Estados Unidos va a obliterar varias plantas de poder.

    Irán amenaza con daños “irreversibles” a infraestructura regional tras ultimátum de EE.UU. por el estrecho de Ormuz

    Es ante esta provocación que Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, advirtió desde la plataforma X que, en caso de que sus plantas de poder sean atacadas, habría represalias con daño irreversible a la infraestructura regional.

    “Inmediatamente después de que las plantas de poder e infraestructura en nuestro país sean apuntadas, la infraestructura crítica, la infraestructura energética, y las instalaciones petroleras a lo largo de la región van a ser consideradas objetivos legítimos y serán destruidas de manera irreversible, y el precio del petróleo va a permanecer alto por un largo tiempo”, declaró la autoridad iraní.

    A esta tensión se le añade la disposición de las autoridades militares de Irán sobre intensificar la estrategia ofensiva con nuevas armas avanzadas que alteran los cálculos de sus opositores. Además, anoche lanzaron misiles contra Arad y Dioma, localidades cercanas a la mayor instalación nuclear de Israel.

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    Más sobre:IránEstados UnidosEstrecho de Ormuz

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