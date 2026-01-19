SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Pedro Sánchez se traslada este lunes a Adamuz tras grave accidente ferroviario

    El jefe del Ejecutivo canceló toda su agenda de este lunes para conocer de primera mano la situación, después del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la tarde del domingo.

    Por 
    Europa Press
    Pedro Sánchez

    El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se va a desplazar este lunes por la mañana al lugar del accidente ferroviario que ha provocado al menos 39 muertos Y 152 heridos en Adamuz (Córdoba).

    El jefe del Ejecutivo ha salido a las 11 horas desde La Moncloa hacia la zona del siniestro para conocer de primera mano la situación, después del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la tarde del domingo.

    El jefe del Ejecutivo canceló toda su agenda de este lunes, también la reunión que iba a mantener con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo en La Moncloa para abordar un posible envío de tropas de paz a Ucrania.

    Además han quedado aplazadas el resto de reuniones previstas para los próximos días con los portavoces grupos parlamentarios de Sumar, ERC, EH Bildu y PNV.

    Sánchez también ha cancelado su presencia en el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos (Suiza) esta semana, donde acuden los principales líderes mundiales, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Puente y Montero en Córdoba

    El ministro de Transportes, Óscar Puente, ya se encuentra en Córdoba y ha advertido de que la cifra actual de fallecidos todavía no es definitiva. La vicepresidenta y líder del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, también acudirá este lunes a la zona del accidente.

    El choque se produjo al descarrilar tres vagones de un tren Iryo con origen Málaga y destino Madrid que podría haber invadido la vía contraria por la que circulaba otro tren Alvia, que provocó que dos vagones cayesen por un terraplen, aunque los motivos reales del accidente están sujetos a la investigación que se llevará a cabo.

    El ministro Puente calificó el accidente de “tremendamente extraño” porque se produjo en una recta, el tren era nuevo y la zona de la vía había sido renovada recientemente en ese punto y ha señalado que todavía no se conocen las causas del descarrilamiento.

