Más allá de Los Ángeles: Trump prepara despliegue en otras ciudades lideradas por demócratas

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha terminado con las duras medidas migratorias y ahora se dispone a desplegar unidades tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como Nueva York, Seattle, Chicago, Filadelfia y el norte de Virginia.

Así lo dio a conocer la cadena MSNBC, que señaló que cuatro de esas cinco ciudades son predominantemente demócratas, mientras que el norte de Virginia alberga el enclave demócrata de Alexandria.

Desde que comenzaron las protestas el viernes pasado en respuesta a las redadas federales de inmigración en el distrito textil de Los Ángeles, cientos de personas han sido arrestadas en varias ciudades, incluyendo más de 330 en Los Ángeles, otras 240 en San Francisco y una docena en Austin, Texas, según informaron las autoridades. Los enfrentamientos se han tornado tensos en ocasiones, pero las protestas se han limitado en gran medida a pequeñas zonas de las ciudades.

La ciudad de Los Ángeles se encuentra con toque de queda desde las 8 p.m. hasta las 6 a.m, el que fue instaurado el lunes por la alcaldesa de la ciudad, la demócrata Karen Bass. Y se espera que esté miércoles se desplieguen 700 marines los que se unirían a las tropas de la Guardia Nacional en la ciudad. Una portavoz del Comando Norte del Ejército estadounidense declaró que los marines ayudarían a proteger la propiedad y el personal federal, incluidos los agentes de inmigración.

La cadena CNN señaló, tras conversar con un portavoz del Comando Norte, que los 700 marines movilizados todavía estaban recibiendo entrenamiento en Reglas Permanentes para el Uso de la Fuerza y armas no letales.

Esta fotografía, tomada el 8 de junio de 2025, muestra a agentes del Departamento del Sheriff de Los Ángeles con escudos y armas no letales para repeler a los manifestantes durante una protesta tras los operativos federales de inmigración en Los Ángeles. Foto: AFP BLAKE FAGAN

Las tropas en Los Ángeles, incluidos los marines, están autorizadas a detener temporalmente a personas solo en una circunstancia muy específica, que es cuando la desescalada no funciona y alguien necesita ser detenido temporalmente por un miembro del servicio hasta que pueda ser entregado a la policía.

“El Departamento de Policía de Los Ángeles, junto con nuestros socios de ayuda mutua, tiene décadas de experiencia en la gestión de manifestaciones públicas a gran escala, y seguimos confiando en nuestra capacidad para hacerlo de manera profesional y eficaz”, dijo Jim McDonnell, jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, en un comunicado sobre el despliegue de los marines.

La alcaldesa de Los Ángeles dijo que la mayoría de los arrestos durante las protestas contra el ICE el martes en Los Ángeles fue por reunión ilegal por violar el toque de queda establecido durante la noche.

“Creo que el toque de queda fue efectivo”, dijo Bass en una entrevista en MSNBC. “Anoche (martes) no hubo saqueos ni vandalismo, así que creo que eso ha ayudado”. La alcaldesa señaló que las protestas se han limitado a una “pequeña porción” del centro de Los Ángeles.

“Creo que la idea de que lo que está sucediendo aquí es un caos y que necesitamos la intervención federal simplemente no es correcta. No refleja en absoluto la realidad de lo que está sucediendo”, declaró a MSNBC.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, realizó el martes por la noche un discurso televisado a nivel nacional que criticaba el despliegue de tropas estadounidenses por parte de Trump en Los Ángeles.

“Miren, esto no se trata solo de las protestas aquí en Los Ángeles, cuando Donald Trump buscó la autoridad absoluta para comandar la Guardia Nacional. Hizo que esa orden se aplicara a todos los estados de esta nación”, dijo Newsom, entre lágrimas.

El gobernador Gavin Newsom asiste al anuncio de Vogue World Hollywood en el Chateau Marmont el 26 de marzo de 2025 en Los Ángeles, California. Foto. AFP JON KOPALOFF

Por su parte, el Presidente estuvo el martes en Carolina del Norte para reconocer el 250 aniversario del Ejército de Estados Unidos, pero pasó gran parte de su discurso defendiendo la decisión de desplegar soldados contra “animales” y “enemigos extranjeros” que protestaban contra los arrestos de ICE en Los Ángeles.

“Lo que están presenciando en California es un ataque descarado a la paz, al orden público y a la soberanía nacional... con el objetivo de continuar una invasión extranjera de nuestro país. No vamos a permitir que eso suceda”, declaró. “Liberaremos Los Ángeles y la haremos libre, limpia y segura nuevamente”, dijo Trump.

El martes, quinto día de disturbios por las redadas migratorias, las protestas crecieron en tamaño e intensidad en todo el país. Esto ha generado la preocupación de distintos sectores del país.

En una entrevista con el diario español El País, el premio Nobel de economía, Joseph Stiglitz señaló que “con Trump hemos visto cosas que no creeríamos hace meses”. “Lo que sí veo posible con él es que la democracia desaparezca de Estados Unidos”, indicó.

Mientras que la celebridad, Kim Kardashian habló sobre el trato “inhumano” que reciben “personas inocentes y trabajadoras que son arrancadas de sus familias”.

“Al crecer en Los Ángeles, he visto cuán profundamente arraigados están los inmigrantes en la ciudad. Son nuestros vecinos, amigos, compañeros de clase, compañeros de trabajo y familia”, dijo en una historia de Instagram. “Sin importar tu postura política, es evidente que nuestras comunidades prosperan gracias a las contribuciones de los inmigrantes. No podemos ignorar el miedo y la injusticia que impiden que las personas vivan sus vidas con libertad y seguridad”, añadió.

Otras ciudades

En Nueva York, al menos 45 personas fueron arrestadas el martes cuando miles de manifestantes salieron a las calles cerca de Foley Square en Manhattan, informó The New York Post.

El Departamento de Policía de Nueva York ordenó una autorización de nivel tres contra los manifestantes, muchos de los cuales también llevaban banderas palestinas además de carteles que pedían la abolición de ICE.

La policía roció con gas pimienta a algunos de los manifestantes, mientras éstos lanzaban botellas de agua a los agentes.

El Defensor del Pueblo de la ciudad, Jumaane Williams, segundo en la línea de sucesión al cargo de alcalde, se pronunció a favor de las manifestaciones pacíficas.

Miles de manifestantes también salieron a las calles del centro de Chicago, vandalizando automóviles y enfrentándose con la policía el martes.

La policía de Chicago dijo que está lista para “proteger a quienes ejercen sus derechos de la Primera Enmienda” antes de una protesta planificada de ICE para el sábado. “Con la seguridad pública como nuestra máxima prioridad, nuestra planificación y capacitación para las asambleas de la Primera Enmienda se basan en la vigilancia constitucional y en la seguridad de todos los que participan, trabajan y viven en las áreas afectadas”, afirmó el departamento en un comunicado.

Manifestantes protestan contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en respuesta a los operativos federales de inmigración en Chicago, Illinois, el 10 de junio de 2025. Foto. AFP KAMIL KRZACZYNSKI

“Mientras protegemos estas asambleas, no toleraremos ninguna actividad criminal ni violencia. Quienes violen la ley responderán por sus actos”, añadió.

En Portland, un pequeño grupo de manifestantes instaló un campamento frente a una instalación de ICE y dijeron que no se irían hasta que se atendieran sus reclamos, informó KGW .

También se vieron decenas de manifestantes en la ciudad liberal de Austin, en el profundamente republicano Texas.

Y en Atlanta, un video mostró a manifestantes lanzando fuegos artificiales a los agentes de policía mientras se observaba el uso de gases lacrimógenos.

Mientras los miembros de la Guardia Nacional de Texas se desplegado en varios lugares del estado antes de las protestas planificadas durante la semana y el fin de semana, los líderes de San Antonio han prometido su apoyo “para mantener la paz y el orden”.

“Quiero reconocer la ira y la frustración que existe ante las crudas interpretaciones del gobierno federal de la ley de inmigración y su cruel enfoque hacia los derechos humanos”, declaró Ron Nirenberg, alcalde de San Antonio, durante una conferencia de prensa el miércoles.

“Comprendo la grave fatiga que esta administración federal está causando en nuestra comunidad, pero reafirmaré el llamado del jefe de policía a mantener la paz”.

Tras el anuncio del gobernador de Texas, Greg Abbott, el martes X sobre el despliegue, el jefe de policía de la ciudad, William P. McManus, declaró durante una conferencia de prensa el miércoles que no se había hablado ni se había notificado con antelación el envío de la Guardia Nacional de Texas a la zona. Añadió que tampoco está claro cuántos efectivos estarán en la zona.

Manifestantes contra el ICE se congregaron en Denver, Colorado, y marcharon por las avenidas, tras lo cual la policía finalmente bloqueó las calles tras ellos, según la agencia The Associated Press. Un portavoz del Departamento de Policía de Denver declaró a CNN que no habían usado gas lacrimógeno, contrariamente a algunos informes.

Roger García, comisionado del condado de Douglas, Nebraska, dijo que las redadas de ICE son “increíblemente tristes” y han obligado a algunos negocios latinos a cerrar.

“Es increíblemente triste que la gente se haya levantado para ir a trabajar, mantener a sus familias y contribuir a la economía local de Omaha, y termine en medio del caos cuando una redada sorpresa de ICE llega a su empresa”, declaró el miércoles en MSNBC. “Hay mucha confusión, y fue un día muy difícil y caótico”.

Por su parte, la Presidenta de México, Claudia Scheinbaun confirmó que 61 ciudadanos mexicanos fueron detenidos en Los Ángeles, pero no especificó si fueron detenidos en redadas migratorias o en protestas.