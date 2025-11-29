BLACK SALE $990
    Policía de Múnich desarticula banda de ladrones chilenos y alerta posible vínculo con mafia sudamericana

    Los registros de ADN conectan a la organización con delitos en Hamburgo, Hannover y Fráncfort, además de Austria, Suiza, Luxemburgo, Italia, Francia y España.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    La Policía de Múnich abrió una nueva línea investigativa tras detener a once integrantes de una banda de robo, diez de ellos chilenos, que operaba en distintos barrios de la ciudad. El grupo, que usaba herramientas de fuerza para irrumpir en viviendas durante el anochecer, sería parte de una red delictual mucho más amplia, con alcance europeo y posible conexión con organizaciones criminales en Chile.

    El equipo “EG Muesca”, creado hace solo diez días, maneja ocho robos esclarecidos en Múnich y otros 14 casos similares en Baviera. Su jefe, Thomas Schmidt, advierte que las cifras podrían ser mayores y que la estructura apunta a “profesionales con patrocinadores detrás”.

    La investigación ha revelado que los sospechosos, todos provenientes de Santiago, se movilizaban por Alemania usando autos de arriendo y habitaciones temporales. En uno de esos alojamientos, un Airbnb en Sendling, se incautaron casi 300 joyas, relojes y dinero por unos €50 mil (euros).

    Los registros de ADN conectan a la organización con delitos en Hamburgo, Hannover y Fráncfort, además de Austria, Suiza, Luxemburgo, Italia, Francia y España. Paralelamente, autoridades chilenas ya entregan información que podría robustecer la tesis de una mafia de origen sudamericano con operaciones en Europa.

    Aunque la presencia de bandas latinoamericanas no es nueva en Múnich, la policía local advierte una evolución en sus métodos. Desde robos a furgones de reparto en 2022 hasta estallidos de cajeros automáticos en 2017, la ciudad ha sido blanco recurrente de grupos provenientes de Chile, Colombia y México. La nueva ola de detenciones sugiere que esa actividad podría estar reactivándose.

