SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Policía iraní amenaza con tratar “como al enemigo” a quien salga a protestar contra el régimen

    Las declaraciones del cuerpo policial ocurren luego de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, instará a los iraníes a levantarse contra el régimen de los ayatolás.

    Por 
    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.
    Policía de Irán. (Foto: AP Photo/Ebrahim Noroozi).

    La policía de Irán advirtió este martes de que si alguien sale a protestar en el país “a petición del enemigo”, será tratado “como el enemigo”.

    El cuerpo policial defendió que las fuerzas de seguridad se emplearán en la “protección de su revolución (islámica)”, después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, instara a la sociedad iraní a “aprovechar el momento” de la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos para “eliminar el régimen del ayatolá”.

    Poco después de las palabras del mandatario israelí, el comandante en jefe de la Policía iraní, Ahmad Reza Radan, declaró en la televisión estatal iraní IRIB que, “si algo sucede a petición del enemigo” en las calles de Irán, las fuerzas de seguridad lo tratarán como enemigo. “No lo vemos como una protesta, sino como el enemigo”, recalcó.

    En este sentido, aseguró la disposición a actuar de esta manera por parte de los agentes de la policía, manifestando que “todos están listos para ayudarnos en la protección de su revolución”, en alusión a la Revolución Islámica de 1979, que derrocó a la monarquía de los Pahlaví.

    Sus palabras llegan después de que la oficina de Netanyahu difundiera en redes sociales un discurso dirigido a los iraníes, a los que instó a “eliminar el régimen de los ayatolás” alegando que Israel y Estados Unidos están “creando las condiciones” para ello con su ofensiva contra el país centroasiático, donde las autoridades han contabilizado más de 1.200 víctimas mortales.

    Más sobre:Crisis en Medio OrienteIránPolicía iraníIsraelEstados UnidosNetanyahu

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Netanyahu insta a los iraníes a “eliminar el régimen del ayatolá” aprovechando las condiciones creadas con EE.UU.

    Al menos 9 muertos y 13 heridos en ataques israelíes contra el sur del Líbano

    En víspera del cambio de mando: Kast finaliza reuniones bilaterales y se traslada hasta Cerro Castillo

    Cuál fue el último decreto que firmó Boric ad portas de dejar la Presidencia

    “Me voy con la frente en alto y las manos limpias”: Boric se despide en su última cadena nacional abordando sus principales logros y errores

    Comité de Ministros de la administración Boric aprobó 34 proyectos de inversión y rechazó 5 en sus cuatro años

    Lo más leído

    1.
    Canciller de España cancela asistencia a la investidura de José Antonio Kast

    Canciller de España cancela asistencia a la investidura de José Antonio Kast

    2.
    Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia: “Hay que empezar a tener relaciones diplomáticas con Chile porque nos conviene a ambos países”

    Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia: “Hay que empezar a tener relaciones diplomáticas con Chile porque nos conviene a ambos países”

    3.
    Al menos 9 muertos y 13 heridos en ataques israelíes contra el sur del Líbano

    Al menos 9 muertos y 13 heridos en ataques israelíes contra el sur del Líbano

    4.
    María Corina Machado: “Kast ha hecho cosas increíbles por la unión de Chile de cara a esta nueva etapa en su historia”

    María Corina Machado: “Kast ha hecho cosas increíbles por la unión de Chile de cara a esta nueva etapa en su historia”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    En víspera del cambio de mando: Kast finaliza reuniones bilaterales y se traslada hasta Cerro Castillo
    Chile

    En víspera del cambio de mando: Kast finaliza reuniones bilaterales y se traslada hasta Cerro Castillo

    Cuál fue el último decreto que firmó Boric ad portas de dejar la Presidencia

    “Me voy con la frente en alto y las manos limpias”: Boric se despide en su última cadena nacional abordando sus principales logros y errores

    Comité de Ministros de la administración Boric aprobó 34 proyectos de inversión y rechazó 5 en sus cuatro años
    Negocios

    Comité de Ministros de la administración Boric aprobó 34 proyectos de inversión y rechazó 5 en sus cuatro años

    El destino del equipo económico de Boric: regreso a la academia, consultorías y descanso con la familia

    Gobierno estima que sus principales reformas sumarán 0,4 puntos porcentuales al PIB tendencial de Chile

    Qué es la lepra, la enfermedad que se eliminó como problema de salud pública en Chile
    Tendencias

    Qué es la lepra, la enfermedad que se eliminó como problema de salud pública en Chile

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Nuevo técnico caído en la Liga de Primera: Juan Cruz Real renuncia a Universidad de Concepción
    El Deportivo

    Nuevo técnico caído en la Liga de Primera: Juan Cruz Real renuncia a Universidad de Concepción

    Nicolás Jarry sigue sufriendo: cae en la primera ronda del Challenger de Punta Cana y suma 12 derrotas consecutivas

    Colo Colo es líder en solitario, la U despide a Paqui Meneghini y más: lo que dejó la Fecha 6 de la Liga de Primera

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: “No agredí a nadie”
    Cultura y entretención

    Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: “No agredí a nadie”

    300 toneladas de metal, cañones y una campana gigante: cómo se armó el escenario de AC/DC para su show en Chile

    Cinco libros para entrar en el universo de Alfredo Bryce Echenique

    Netanyahu insta a los iraníes a “eliminar el régimen del ayatolá” aprovechando las condiciones creadas con EE.UU.
    Mundo

    Netanyahu insta a los iraníes a “eliminar el régimen del ayatolá” aprovechando las condiciones creadas con EE.UU.

    Al menos 9 muertos y 13 heridos en ataques israelíes contra el sur del Líbano

    Policía iraní amenaza con tratar “como al enemigo” a quien salga a protestar contra el régimen

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres
    Paula

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma