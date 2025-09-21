Por “operación contra narcoterroristas”: República Dominicana y EE.UU. incautan 377 paquetes de cocaína

Este domingo, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Armada de República Dominicana (ARD) incautaron 377 paquetes de cocaína a 80 millas náuticas al sur de Isla Beata de República Dominicana.

De acuerdo a la Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana, esta incautación se generó a raíz de un golpe militar aéreo de los Estados Unidos, contra una lancha rápida de narcoterroristas, que transportaba aproximadamente 1,000 kilogramos de cocaína.

Las autoridades dominicanas en coordinación con el Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom) y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-South), detectaron una lancha rápida, que estaba cargada de sustancias narcóticas y se dirigía a territorio dominicano, con la intención de usar el país como puente, para llevarla a territorio estadounidense.

De esta forma, se activaron los protocolos de actuación de la República Dominicana, que fue alertada de la incursión ilegal de la embarcación. Durante la operación, la lancha fue destruida por las autoridades norteamericanas, como parte de sus acciones contra el narcoterrorismo en la región del Caribe.

Según la institución, las unidades de la Armada y equipos tácticos de la DNCD realizaron un operativo de búsqueda y rastreo en la zona, logrando recuperar 13 pacas que contenían los 377 paquetes, envueltos en cinta adhesiva y con diferentes logotipos.

El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público y la DNCD, que trabajan en la identificación de los responsables de esta operación de narcotráfico internacional.

El informe, dado a conocer este domingo por las autoridades, precisa que 60 de los paquetes recuperados resultaron destruidos como consecuencia de la explosión de la embarcación, explican en el sitio de Dirección Nacional de Control de Drogas.

Por otro lado, los paquetes fueron remitidos, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), para determinar su tipo y peso exacto.