SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Por “operación contra narcoterroristas”: República Dominicana y EE.UU. incautan 377 paquetes de cocaína

De acuerdo a la Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana, la incautación se generó a raíz de un golpe militar aéreo de los Estados Unidos, contra una lancha rápida de narcoterroristas.

María José HalabiPor 
María José Halabi

Este domingo, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Armada de República Dominicana (ARD) incautaron 377 paquetes de cocaína a 80 millas náuticas al sur de Isla Beata de República Dominicana.

De acuerdo a la Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana, esta incautación se generó a raíz de un golpe militar aéreo de los Estados Unidos, contra una lancha rápida de narcoterroristas, que transportaba aproximadamente 1,000 kilogramos de cocaína.

Las autoridades dominicanas en coordinación con el Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom) y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-South), detectaron una lancha rápida, que estaba cargada de sustancias narcóticas y se dirigía a territorio dominicano, con la intención de usar el país como puente, para llevarla a territorio estadounidense.

De esta forma, se activaron los protocolos de actuación de la República Dominicana, que fue alertada de la incursión ilegal de la embarcación. Durante la operación, la lancha fue destruida por las autoridades norteamericanas, como parte de sus acciones contra el narcoterrorismo en la región del Caribe.

Según la institución, las unidades de la Armada y equipos tácticos de la DNCD realizaron un operativo de búsqueda y rastreo en la zona, logrando recuperar 13 pacas que contenían los 377 paquetes, envueltos en cinta adhesiva y con diferentes logotipos.

El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público y la DNCD, que trabajan en la identificación de los responsables de esta operación de narcotráfico internacional.

El informe, dado a conocer este domingo por las autoridades, precisa que 60 de los paquetes recuperados resultaron destruidos como consecuencia de la explosión de la embarcación, explican en el sitio de Dirección Nacional de Control de Drogas.

Por otro lado, los paquetes fueron remitidos, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), para determinar su tipo y peso exacto.

Lee también:

Más sobre:CocaínaRepública DominicanaEstados UnidosDirección Nacional de Control de Drogas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Multitudinarias protestas en Brasil contra posible amnistía a Bolsonaro

Grupo de personas queda aislado en pozas termales del Cajón del Maipo tras caída de nieve

Comunidad Palestina en Chile celebra reconocimiento internacional y exige acciones concretas contra Israel

Ingreso de 120 mil autos “chutos” al año en Bolivia: parlamentarios de comisión de seguridad levantan alertas y emplazan al gobierno

La expectativas de diputados de la Comisión de RR.EE. por discurso del Presidente Boric ante la Asamblea General de la ONU

Reciclan casi 20 toneladas de basura tras cinco días de celebraciones en las fondas del Parque O’Higgins de Santiago

Lo más leído

1.
La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones

La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones

2.
Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

3.
Actualizan estado de salud de carabinero accidentado tras caer de su caballo en el Parque Padre Hurtado

Actualizan estado de salud de carabinero accidentado tras caer de su caballo en el Parque Padre Hurtado

4.
Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

5.
Jorge Martínez: “Cuando le renovaron el contrato a Almirón, inmediatamente tuvo un cambio de actitud”

Jorge Martínez: “Cuando le renovaron el contrato a Almirón, inmediatamente tuvo un cambio de actitud”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Hasta 35º grados: pronostican altas temperaturas para la región de Atacama

Hasta 35º grados: pronostican altas temperaturas para la región de Atacama

Tras el fin de Fiestas Patrias: cuántos días feriados le quedan al 2025

Tras el fin de Fiestas Patrias: cuántos días feriados le quedan al 2025

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Grupo de personas queda aislado en pozas termales del Cajón del Maipo tras caída de nieve
Chile

Grupo de personas queda aislado en pozas termales del Cajón del Maipo tras caída de nieve

Comunidad Palestina en Chile celebra reconocimiento internacional y exige acciones concretas contra Israel

Ingreso de 120 mil autos “chutos” al año en Bolivia: parlamentarios de comisión de seguridad levantan alertas y emplazan al gobierno

Klaus Schmidt-Hebbel: “Estoy seguro que Marcel no hubiese cometido los errores de los ministros actuales y del Presidente en el debate con el BC”
Negocios

Klaus Schmidt-Hebbel: “Estoy seguro que Marcel no hubiese cometido los errores de los ministros actuales y del Presidente en el debate con el BC”

Eduardo Guerrero, a dos años del fraude a Primus Capital: “Ha sido la experiencia profesional más difícil de mi vida”

Gasto público: Es hora de actuar

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño
Tendencias

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las siete maravillas del mundo

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial

Barcelona golea al Getafe y no le pierde pisada al líder Real Madrid
El Deportivo

Barcelona golea al Getafe y no le pierde pisada al líder Real Madrid

Tras quedar fuera del Mundial Sub 20: Damián Pizarro debuta en la liga francesa con un empate

Las mellizas Abraham siguen haciendo historia en el remo tras inscribirse en las semifinales del Mundial de Shanghái

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Bullicio y serenidad
Cultura y entretención

Bullicio y serenidad

Monja y poeta: un relato de Jaime Bayly

Pedro Mairal, escritor argentino: “La verdad, no soy optimista, me parece que hay una furia en el aire”

Multitudinarias protestas en Brasil contra posible amnistía a Bolsonaro
Mundo

Multitudinarias protestas en Brasil contra posible amnistía a Bolsonaro

Por “operación contra narcoterroristas”: República Dominicana y EE.UU. incautan 377 paquetes de cocaína

Macron exige liberar a los rehenes israelíes como condición para abrir una embajada en Palestina

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención