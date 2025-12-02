Precandidato presidencial en Perú sale ileso de un ataque a tiros

El precandidato presidencial de Perú Rafael Belaúnde Llosa ha sido objeto de un ataque a tiros mientras viajaba en su vehículo en el distrito de Cerro Azul, en la provincia de Cañete, ubicada al sur de la capital del país latinoamericano, Lima.

#Loúltimo 🚨 El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde, fue atacado a balazos cuando se trasladaba en un vehículo por Cerro Azul, al sur de Lima. pic.twitter.com/QdDfBRfZem — OjoPúblico (@Ojo_Publico) December 2, 2025

La Policía peruana ha confirmado que el vehículo de Belaúnde ha recibido “disparos” y que no se han registrado heridos. “Nuestras unidades se encuentran en la zona para garantizar la seguridad y capturar a los responsables”, ha dicho a través de su perfil en la red social X.

📸 Así quedó la camioneta del precandidato presidencial Rafael Belaunde Llosa tras ser atacada a balazos en Cerro Azul, Cañete



📍 Más detalles AQUÍ: https://t.co/UCoK6b9jvR pic.twitter.com/kwu8M7muqo — Perú21 (@peru21noticias) December 2, 2025

Belaúnde, precandidato a las elecciones presidenciales por el partido liberal Libertad Popular, se encuentra en estos momentos en la comisaría para interponer una denuncia.

Su vehículo ha recibido un total de tres disparos, si bien ha escuchado hasta nueve balazos durante el ataque perpetrado por dos personas a bordo de una motocicleta, según recoge el diario La República.