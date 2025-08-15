SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Presidente de Bolivia releva cinco altos cargos militares a tres días de las elecciones

Luis Arce nombró al nuevo alto mando militar de las Fuerzas Armadas con la misión de “mantener la paz y la gobernabilidad” en el país, a solo tres días de los comicios generales de este domingo.

Por 
Europa Press
 
Lya Rosen
El presidente de Bolivia, Luis Arce, designó este jueves a cinco nuevos altos cargos de las Fuerzas Armadas. Claudia Morales

El presidente de Bolivia, Luis Arce (MAS), designó este jueves a cinco nuevos altos cargos de las Fuerzas Armadas, a quienes recordó su “misión de preservar la democracia y mantener la paz y la gobernabilidad del Estado”, cuando quedan apenas tres días para que el país andino celebre elecciones presidenciales y de legisladores para el próximo quinquenio.

Esto, en momentos en que, por primera vez en 20 años, la derecha boliviana tiene opciones serias de volver al poder. El empresario Samuel Doria Medina lidera las encuestas por encima del expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002), ambos de derecha y acérrimos adversarios del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) de Arce. Andrónico Rodríguez, respaldado por sectores del MAS, se sitúa en tercera posición.

“Los distinguidos generales que hoy son posesionados tienen una misión, además del mandato constitucional de la preservación de la democracia y el respeto a la Constitución Política del Estado, es el de mantener la paz y la gobernabilidad del Estado y, fundamentalmente, garantizar la estabilidad de todos los gobiernos legalmente y democráticamente constituidos”, declaró el mandatario este jueves durante un acto en la casa de Gobierno .

En este sentido, Arce recalcó que “ignorar estos valores supremos constitucionales” sería una gran falta al pueblo boliviano y reiteró su compromiso de llevar adelante un traspaso de poderes democrático y ordenado.

“Nunca vamos a compartir y no lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer, de levantar las armas del Ejército de las Fuerzas Armadas en general contra nuestra población. Hay que respetar el proceso democrático, tenemos diferencias y las diferencias se las deben arreglar en las urnas, democráticamente”, afirmó.

De esta forma tomó posesión de su cargo Gustavo Anibarro como el nuevo comandante interino de las Fuerzas Armadas, quien se comprometió a conducir esa institución “en estricto apego a la Constitución Política del Estado, preservando la paz, la unidad nacional y las instituciones”.

Junto a él también fueron nombrados Sherman Sempértegui, como jefe del Estado mayor de las Fuerzas Armadas; Roberto Delgadillo, como comandante del Ejército; Marco Antonio Choquehuanca, como comandante de la Fuerza Aérea, y Freddy Pozo, como comandante de la Armada.

Según la cadena de televisión boliviana UNITEL, las cinco nuevas autoridades ejercerán sus puestos de manera interina hasta que el Senado apruebe los nombramientos.

Más sobre:BoliviaLuis ArceFuerza ArmadasElecciones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La ausencia DC y el duelo por el distrito 8°: los nudos oficialistas en la recta final de la negociación parlamentaria

La CIDH pide a Bukele que suspenda el estado de excepción vigente desde hace más de tres años

Carabinero muere tras chocar en su moto cuando se dirigía a procedimiento policial en Talca

Trump afirma que le gustaría que Israel permitiera la entrada de periodistas a Gaza

Irán afirma estar trabajando con China y Rusia ante amenazas europeas de reactivar sanciones

Ganancias de las AFP suben 25% en el primer semestre gracias a mayores ingresos y a rentabilidad del encaje

Lo más leído

1.
Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

2.
El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

3.
“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

4.
Suspendido por falta de público: apenas 350 hinchas llegan al Arengazo albo previo al clásico entre Colo Colo y la UC

Suspendido por falta de público: apenas 350 hinchas llegan al Arengazo albo previo al clásico entre Colo Colo y la UC

5.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

Conejos con “tentáculos”: ¿Cuál es la razón de esta extraña mutación?

Conejos con “tentáculos”: ¿Cuál es la razón de esta extraña mutación?

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

Servicios

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

La ausencia DC y el duelo por el distrito 8°: los nudos oficialistas en la recta final de la negociación parlamentaria
Chile

La ausencia DC y el duelo por el distrito 8°: los nudos oficialistas en la recta final de la negociación parlamentaria

Carabinero muere tras chocar en su moto cuando se dirigía a procedimiento policial en Talca

Copago Cero, interrupción del embarazo y Plan Nacional de Búsqueda: las medidas de Boric que no pasaron por el Congreso

Ganancias de las AFP suben 25% en el primer semestre gracias a mayores ingresos y a rentabilidad del encaje
Negocios

Ganancias de las AFP suben 25% en el primer semestre gracias a mayores ingresos y a rentabilidad del encaje

Mercado financiero celebra que Kast y Matthei propongan eliminar el impuesto a la ganancia de capital y suman medidas

Tribunal Constitucional rechaza requerimiento de ONG contra Dominga

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins
Tendencias

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins

Cómo Estados Unidos compró Alaska a Rusia y expandió su poder en América del Norte

Cómo es la base militar de Alaska en la que Trump y Putin se reunirán para discutir sobre la guerra en Ucrania

Violencia en la Copa Sudamericana: graves incidentes entre la hinchada de Godoy Cruz y la policía brasileña
El Deportivo

Violencia en la Copa Sudamericana: graves incidentes entre la hinchada de Godoy Cruz y la policía brasileña

El River de Paulo Díaz se queda en blanco ante Libertad por los octavos de la Copa Libertadores

Supera a Colo Colo: la U sella el mejor contrato de su historia tras firmar millonaria renovación con Adidas

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Eddington llega a Chile: anuncian estreno de la película con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal
Cultura y entretención

Eddington llega a Chile: anuncian estreno de la película con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal

“Es una historia de horror”: así se hizo el desgarrador documental sobre Marcial Maciel y los abusos

Corporación Cultural de Rancagua exige disculpas públicas a Natalia Valdebenito por “chiste” sobre mineros fallecidos

La CIDH pide a Bukele que suspenda el estado de excepción vigente desde hace más de tres años
Mundo

La CIDH pide a Bukele que suspenda el estado de excepción vigente desde hace más de tres años

Presidente de Bolivia releva cinco altos cargos militares a tres días de las elecciones

Trump afirma que le gustaría que Israel permitiera la entrada de periodistas a Gaza

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi