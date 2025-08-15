Presidente de Bolivia releva cinco altos cargos militares a tres días de las elecciones

El presidente de Bolivia, Luis Arce (MAS), designó este jueves a cinco nuevos altos cargos de las Fuerzas Armadas, a quienes recordó su “misión de preservar la democracia y mantener la paz y la gobernabilidad del Estado”, cuando quedan apenas tres días para que el país andino celebre elecciones presidenciales y de legisladores para el próximo quinquenio.

Esto, en momentos en que, por primera vez en 20 años, la derecha boliviana tiene opciones serias de volver al poder. El empresario Samuel Doria Medina lidera las encuestas por encima del expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002), ambos de derecha y acérrimos adversarios del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) de Arce. Andrónico Rodríguez, respaldado por sectores del MAS, se sitúa en tercera posición.

“Los distinguidos generales que hoy son posesionados tienen una misión, además del mandato constitucional de la preservación de la democracia y el respeto a la Constitución Política del Estado, es el de mantener la paz y la gobernabilidad del Estado y, fundamentalmente, garantizar la estabilidad de todos los gobiernos legalmente y democráticamente constituidos”, declaró el mandatario este jueves durante un acto en la casa de Gobierno .

En este sentido, Arce recalcó que “ignorar estos valores supremos constitucionales” sería una gran falta al pueblo boliviano y reiteró su compromiso de llevar adelante un traspaso de poderes democrático y ordenado.

“Nunca vamos a compartir y no lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer, de levantar las armas del Ejército de las Fuerzas Armadas en general contra nuestra población. Hay que respetar el proceso democrático, tenemos diferencias y las diferencias se las deben arreglar en las urnas, democráticamente”, afirmó.

De esta forma tomó posesión de su cargo Gustavo Anibarro como el nuevo comandante interino de las Fuerzas Armadas, quien se comprometió a conducir esa institución “en estricto apego a la Constitución Política del Estado, preservando la paz, la unidad nacional y las instituciones”.

Junto a él también fueron nombrados Sherman Sempértegui, como jefe del Estado mayor de las Fuerzas Armadas; Roberto Delgadillo, como comandante del Ejército; Marco Antonio Choquehuanca, como comandante de la Fuerza Aérea, y Freddy Pozo, como comandante de la Armada.

Según la cadena de televisión boliviana UNITEL, las cinco nuevas autoridades ejercerán sus puestos de manera interina hasta que el Senado apruebe los nombramientos.