Presidente del parlamento venezolano dice que han recibido 1.557 solicitudes por ley de amnistía

El diputado y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez informó que desde que entró en vigencia la recién aprobada Ley de Amnistía, han recibido 1.557 solicitudes, que deberán ser estudiadas por la comisión especial.

“En este momento se están dando cientas de liberaciones de personas privadas de libertad que se acojen a la ley de amnistía”, informó Rodríguez este sábado en la noche.

También mencionó que actualmente alrededor de 11 mil personas se encuentran con medidas sustitutivas de la privación de libertad, que también podrían levantarse, de acuerdo con lo que estipula la nueva ley.

La legislación permite excarcelar a personas condenadas por delitos imputados desde 1999 hasta la fecha de la promulgación .

Estos pueden estar relacionados con incidentes ligados a manifestaciones o “hechos violentos por motivos políticos”, pero se excluyen delitos como homicidios intencionales y tráfico de drogas.

Organizaciones que velan por los derechos humanos en Venezuela como Foro Penal ya han advertido que al menos 400 presos políticos serían excluidos por las condiciones de la amnistía, la mayoría son militares.

Ante la consulta, Rodríguez dijo que “muchas otras personas están siendo consideradas, no en el ámbito que contempla la Ley de Amnistía, porque es muy específico su ámbito, sino en el ámbito de medidas de gracia o de indulto por parte del Ejecutivo nacional”.

Si bien desde la Asamblea Nacional señalaron que este sábado ya se han llevado a cabo la excarcelaciones de 80 personas, datos de Unidad Venezuela, organismo que reúne a la oposición, han dicho que desde la aprobación de la Ley solo han podido confirmar la liberación de 19 presos políticos.