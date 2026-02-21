SUSCRÍBETE
    Diosdado Cabello confirma que Nicolás Maduro recibió su primera visita consular en Nueva York

    El ministro del Interior y de Justicia de Venezuela aseguró que fue visitado por un funcionario del régimen chavista y que el depuesto presidente sudamericano le pudo plantear a este sus requerimientos.

    Por 
    Lya Rosen

    El ministro del Interior y de Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó este viernes que el destituido presidente venezolano Nicolás Maduro recibió una visita consular mientras permanece en un penal de Brooklyn, Nueva York, tras la operación del pasado 3 de enero ordenada desde Washington que llevó a su captura en Caracas.

    “Todos los días hacemos esfuerzos, no hay día en el cual no se haga una diligencia para que nos devuelvan a Nicolás y a Cilia (Flores, la esposa de Maduro). Todos los días estamos nosotros haciendo diligencias”, comenzó diciendo el biministro en un acto oficial en Valles del Tuy, en el estado de Miranda.

    Para luego agregar: “Recientemente, hubo visita consular, que yo les planteaba que si no tenemos allá embajada o consulado no va a tener visita consular que esté pendiente de él y nuestra hermana Cilia”.

    Esto ultimo en relación a su preocupación con respecto a este derecho, ya que Venezuela no tiene representación diplomática en Estados Unidos desde 2019, tras la ruptura de relaciones bilaterales y el reconocimiento estadounidense al entonces opositor Juan Guaidó.

    Luego, aunque no especificó su fecha, Cabello aseguró que la visita la realizó un funcionario del régimen venezolano y que Maduro pudo plantear sus requerimientos.

    “Él ya tuvo su primera visita consular. Se le fue concedida y él ahí habló con un funcionario nuestro de Venezuela y pudo manifestarle cualquier cosa que él quisiera porque es una visita autorizada por el Derecho Internacional”, explicó el titular de la cartera de Interior.

    El pasado jueves, documentos judiciales estadounidenses revelaron que el exmandatario venezolano y su esposa recibieron una visita consular en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn.

    El fiscal del caso, Jay Clayton, a través de una carta enviada al juez de distrito Alvin K. Hellerstein, fue quien se refirió a la visita acordada “en la comparecencia y lectura de cargos de los acusados el 5 de enero de 2026”.

    Maduro se declaró no culpable ante un Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York en enero, después de haber sido capturado por fuerzas estadounidenses en la capital venezolana por cargos relacionados con el narcotráfico.

