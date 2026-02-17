SUSCRÍBETE
    Mundo

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses en el cargo

    El exmandatario no pudo superar con éxito siete mociones de censura en su contra tras revelarse las reuniones no registradas que sostuvo con empresarios chinos fuera de Palacio de Gobierno y otros cuestionamientos. La censura a Jerí fue aprobada con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

     
    El Presidente peruano José Jerí. Foto: Europa Press.

    El presidente peruano José Jerí fue destituido tras poco más de cuatro meses de asumir el cargo, al no superar siete mociones de censura en su contra debido a las reuniones no registradas que sostuvo con empresarios chinos fuera de Palacio de Gobierno y otros cuestionamientos.

    Las siete mociones de censura contra Jerí fueron presentadas en su calidad de titular del Congreso, cargo para el que fue elegido el 26 de julio del 2025 y que le permitió jurar como mandatario -por sucesión constitucional- tras la vacancia de Dina Boluarte, el 10 de octubre de ese mismo año. El país ahora tendrá al octavo presidente en 10 años.

    La propia Boluarte había asumido la presidencia después de que su predecesor, Pedro Castillo, fuera destituido por el congreso bajo la misma figura constitucional tras un intento de autogolpe de Estado.

    En la sesión extraordinaria, que se realizó en el auditorio del Edificio Faustino Sánchez Carrión del Parlamento, se aprobó la admisión a trámite de las siete mociones de censura en contra de Jerí. Estas fueron acumuladas y votadas en conjunto. La censura a Jerí fue aprobada con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

    En los últimos meses, Jerí se vio envuelto en escándalos políticos. El primero es el conocido coloquialmente como Chifagate —llamado así por la cocina fusión peruano-china conocida como “chifa”—.

    Presidente peruano José Jerí. Foto: Europa Press.

    La crisis comenzó cuando medios locales obtuvieron un video del mandatario llegando tarde por la noche a un restaurante para reunirse con un empresario chino, Zhihua Yang, quien previamente había recibido aprobación del gobierno para construir una central hidroeléctrica.

    Su reunión no figuraba en la agenda presidencial oficial, como lo exige la ley peruana. A la reunión, el mandatario asistió con capucha y lentes de sol.

    Más imágenes mostraron a Jerí en otro negocio de Yang días después. El presidente peruano también se habría reunido con un segundo empresario chino, Jiwu Xiaodong, quien se encontraba bajo arresto domiciliario por actividades ilegales.

    Jerí desestimó algunas de las reuniones informales, calificándolas de planificación para un próximo evento de amistad chino-peruano. Otras, afirmó, fueron simplemente compras de dulces y otros alimentos. Ha negado haber actuado mal, pero ha reconocido que haber asistido a las reuniones fue un “error”.

    “No le he mentido al país. No he hecho nada ilegal”, declaró Jeri al canal de noticias Canal N. Sin embargo, críticos lo han acusado de usar su cargo para tráfico de influencias en las interacciones no registradas.

    Cinco mujeres, cinco contrataciones

    La segunda investigación que enfrente Jerí empezó a principios de febrero, cuando medios peruanos destacaron la contratación irregular de varias mujeres en la administración de Jerí y los contratos que este otorgó como posible evidencia de soborno.

    Presidente peruano José Jerí

    El origen de estas pesquisas se remonta a un reportaje del programa televisivo Cuarto poder, que reveló que jóvenes profesionales que ingresaron al despacho Presidencial, en algunos casos en días feriados o en horarios nocturnos, posteriormente obtuvieron contratos con el Estado.

    Estas mujeres, poco tiempo después de ingresar al despacho presidencial, fueron contratadas por entidades públicas con remuneraciones que alcanzaron hasta los 3.000 dólares.

    Como ejemplo, uno de los casos es el de una ingeniera ambiental que acudió a la oficina gubernamental de Jerí. Días después, fue contratada por el Ministerio del Ambiente.

    Tras la difusión de las visitas a la oficina la ingeniera renunció al cargo.

    Durante el debate, la portavoz de la bancada de Somos Perú, Ana Zegarra, presentó una cuestión de orden, con el objetivo de evitar que se someta al proceso de censura al saliente mandatario, tal y como adelantó El Comercio. La parlamentaria argumentó que a Jerí le correspondía salir del cargo de jefe de Estado a través de una vacancia. La única agrupación que respaldó esta postura fue Fuerza Popular. La cuestión de orden fue rechazada con 71 votos en contra, 34 a favor y una abstención.

    El presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi del partido Fuerza Popular, informó que la elección del nuevo titular de la Mesa Directiva, que asumirá la Presidencia de la República se realizará este miércoles a partir de las 18 horas (20 horas de Chile).

    “En el caso que se decidiera la censura, entonces tiene que seguirse un procedimiento, como siempre se ha seguido, para la elección del presidente del Congreso. Hay que dar un tiempo, el más breve posible en estas circunstancias, para que se presenten los candidatos o el candidato. Luego, eso tiene que ser publicado y hay que dar un plazo para la votación”, señaló en conversación con RPP.

    Sin embargo, aseguró que a él no le correspondería asumir la Presidencia de la República, aún en el lapso en que se elegiría al nuevo titular del Legislativo.

    “No está considerado que yo vaya a reemplazar al presidente. Lo que queda es, en este caso, el Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros y todos los ministros, que eso sí está establecido desde hace mucho tiempo, no pueden abandonar su cargo”, indicó.

    “Lo que digo es que el gobierno sigue funcionando. Estamos en una situación completamente inusual y, si se quiere cambiar al presidente Jerí, hay que asumir que eso va a ocurrir, porque esto no está considerado ni en la Constitución ni en las normas. Es una situación que no había ocurrido antes y, en fin, hay que ver cómo se puede resolver, pero el Gabinete sigue funcionando”, explicó.

