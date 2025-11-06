OFERTA ELECCIONES $990
Mundo

Principal sospechoso del robo del Louvre es una estrella de las redes sociales y exguardia de un museo parisino

El temerario corredor de motocross urbano, que se hizo conocido por videos en YouTube y Dailymotion, fue identificado por las autoridades francesas como Abdoulaye N., quien también trabajó como vigilante en el Centro Pompidou.

Por 
Lya Rosen

Medios franceses informaron este miércoles que uno de los hombres detenidos bajo la sospecha de robar las joyas de la corona del museo del Louvre, avaluadas en 88 millones de euros (más de US$101 millones), se hizo popular en las redes sociales con sus peligrosos videos de acrobacias en motocicleta y además trabajó como guardia de seguridad en el Centro Pompidou, que alberga una de las colecciones de arte moderno más importantes del mundo.

El temerario corredor de motocross urbano, que se ganó un gran número de seguidores por realizar piruetas en los Campos Elíseos, fue identificado por las autoridades como Abdoulaye N., de 39 años, quien fue arrestado en su domicilio en Aubervilliers, un suburbio al norte de París, seis días después del hecho del 19 de octubre. Se enfrenta a cargos de robo organizado y asociación delictuosa.

Sus videos en YouTube y Dailymotion, algunos de ellos de finales de la década de 2000 y bajo el nombre de “Doudou Cross Bitume”, atrajeron cientos de miles de visitas e inspiraron a legiones de imitadores adolescentes en su barrio, detalla The Guardian.

En unos de estos, de imagen algo borrosa, se le ve recorriendo a toda velocidad “la avenida más hermosa del mundo”, zigzagueando entre el tráfico sobre una rueda en dirección al Arco del Triunfo. Su lema era “toujours plus près du bitume” (siempre más cerca del asfalto).

Según Le Parisien, el sospechoso además había trabajado para la empresa de logística UPS, Toys R Us y como guardia de seguridad en el Centro Pompidou. Los vecinos comentaron al periódico que era una persona servicial, decente y muy expresiva.

A esto se suma que, como detallan otros medios galos, Abdoulaye N. tiene antecedentes penales por 15 delitos, entre ellos posesión y transporte de drogas; conducir sin licencia, y poner en peligro la vida de otros. También fue condenado por robar una joyería en 2014.

Los detalles en torno a su participación

Los medios franceses, entre ellos el diario Le Parisien y BFMTV, dieron a conocer que Abdoulaye N., cuyo ADN habría sido encontrado en una de las vitrinas y en objetos abandonados en el lugar -entre ellos un chaleco reflectante y alicates de corte-, es uno de los dos individuos que irrumpieron en la galería.

Como detalla The Telegraph, el sospechoso fue incapaz de trasladar su arrogancia callejera a la precisión que necesitaba el escape del museo, ya que él y su presunto cómplice, un argelino identificado como Ayed G., de 34 años, abandonaron la corona de la princesa Eugenia en medio de la huida, dejaron huellas dactilares en las vitrinas y no se dieron cuenta que se les cayó un guante en el lugar.

Ambos se encuentran detenidos, acusados ​​de robo organizado y asociación delictiva, y han admitido parcialmente su participación, según declaró la fiscal parisina Laure Beccuau.

Según consta en los informes, declararon a la policía que el botín fue robado “por encargo” y que actuaban siguiendo instrucciones de figuras misteriosas “del extranjero”. Además, uno de ellos afirmó que no se había dado cuenta de que estaba robando en el Louvre, ya que pensaba que el museo se limitaba a la pirámide de cristal que hay encima.

