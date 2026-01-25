SUSCRÍBETE POR $1100
    Prisión preventiva para capitán de petrolero ruso interceptado por Francia

    Se presume que el buque “Grinch” podría pertenecer a la “flota fantasma” de Rusia, una flota de barcos antiguos que el país utiliza para evadir sanciones de transporte de petróleo producto de la guerra con Ucrania.

    Por 
    Diego Quivira
    Referencial.

    El capitán del petrolero “Grinch” fue puesto en prisión preventiva por las autoridades de Francia este domingo. Una resolución que toma lugar tres días después de la captura del buque por parte de fuerzas navales francesas.

    Sospechoso de cargar petróleo para Rusia en medio de sanciones de transporte de crudo impuestas por el G7, el barco espera en el puerto más grande del país, el Marsella-Fos, los resultados de las investigaciones.

    En un principio, Francia detectó que el navío provenía de Múrmansk, un gran puerto ruso en el Ártico, de donde zarpó a principios de enero en dirección al Pasaje Noreste, un estrecho marítimo al costado de Noruega que permite el acceso al Atlántico desde el Polo Norte.

    Lo que llamó la atención de las autoridades francesas fue su bandera de registro, también llamada pabellón, que es el estandarte nacional que se iza en la popa de las embarcaciones para consignar su procedencia, pues creen que está falsificada. Esto derivó en un operativo de intercepción que derivó en la captura del navío.

    El capitán del navío “Grinch”, un hombre de 58 años de nacionalidad india, al igual que el resto de la tripulación, actualmente está siendo interrogado por la unidad de investigación de la Gendarmería Marítima de Toulon, con la ayuda del Centro de Seguridad Naval de Marsella. Esto, con el objetivo de verificar que la bandera enarbolada efectivamente es falsa, y averiguar las implicancias de Rusia en el asunto.

    La “flota fantasma” de Rusia

    Desde 2022 que el petróleo de Rusia está bajo embargo por países del G7 y la Unión Europea. Desde ese entonces, el país presidido por Vladimir Putin ha sido acusado de emplear buques antiguos para comercializar su crudo de todas formas escondiendo la procedencia de los navíos, lo que se denomina “flota fantasma”.

    En septiembre del año pasado, Francia interceptó otro navío acusado de pertenecer a Rusia. Operativo que el presidente Putin calificó de “piratería”.

