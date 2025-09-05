SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Putin promete “garantías” de seguridad para Zelenski en caso de que acepte su propuesta de reunión en Moscú

"Si quieren reunirse con nosotros, estamos preparados. El mejor lugar para ello es la capital de la Federación Rusa”, apuntó Putin.

Por 
Europa Press

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha prometido este viernes “garantías” de seguridad para el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en caso de que aceptara su propuesta de viajar a Moscú para unas conversaciones sobre un posible acuerdo de paz en torno a la guerra desatada en febrero de 2022 por la invasión rusa del país europeo.

“Estamos preparados para una reunión al máximo nivel. La parte ucraniana quería esta reunión y propone esta reunión. Dije: ‘Estoy preparado, vengan, por favor’”, ha manifestado, antes de asegurar que Moscú “generará condiciones de trabajo y seguridad”. “Garantías al cien por cien”, ha señalado, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Así, ha recalcado que por ahora no se está considerando ningún otro lugar como posible lugar de reunión. “Si nos dicen que se quieren reunir con nosotros y que vayas allí para una reunión, me parece que son demandas excesivas. Si quieren reunirse con nosotros, estamos preparados. El mejor lugar para ello es la capital de la Federación Rusa”, ha zanjado.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha defendido que Putin invitó a Zelenski a Moscú “para hablar, no para capitular”. “Es la propuesta de Putin. Ya vemos que ha sido rechazada por Zelenski”, ha indicado. “Sigamos con nuestros intentos para mantener un diálogo”, ha recalcado, al tiempo que ha adelantado que una reunión de estas características requiere muchos preparativos y “hacer los deberes”.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, acusó el miércoles a Putin de intentar “tomar el pelo a todo el mundo” al presentar propuestas “inaceptables” como la invitación lanzada a Zelenski para reunirse en Moscú, idea planteada durante una rueda de prensa en China en la que desveló que también está encima de la mesa una invitación similar para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Hay otras propuestas serias y el presidente Zelenski está listo para que la reunión tenga lugar en cualquier momento”, sostuvo el jefe de la diplomacia ucraniana, que recordó en su cuenta de la red social X que al menos siete países se han ofrecido a acoger la hipotética cumbre bilateral entre los dos presidentes, sin que por ahora haya avances de cara a la organización de este encuentro.

Más sobre:RusiaUcraniaVladimir PutinZelenski

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Maduro anuncia “primera activación” de la Milicia Bolivariana en medio de escalada de tensión militar con EE.UU.

Ucrania denuncia el lanzamiento de más de 150 drones y siete misiles por parte de Rusia

Megatoma en San Antonio: abogado de propietarios niega que exista intransigencia y afirma que hay “un ánimo irrestricto a negociar”

Por qué algunas personas en las redes sociales creen que Donald Trump está gravemente enfermo

Harold Mayne-Nicholls por su candidatura independiente: “Yo creo que hoy día eso marca la diferencia”

Boric encabeza nuevo consejo de gabinete con mención a responsabilidad fiscal, denuncia de “red de bots” y multa a voto

Lo más leído

1.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

2.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

3.
Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

4.
Kast vuelve a apuntar contra hermano de Jara por reportaje que denuncia “red de bots” y Chilevisión sale a desmentirlo

Kast vuelve a apuntar contra hermano de Jara por reportaje que denuncia “red de bots” y Chilevisión sale a desmentirlo

5.
Cristián Campos afirma que se ha contactado con senadores para avanzar en proyecto que busca sancionar denuncias falsas

Cristián Campos afirma que se ha contactado con senadores para avanzar en proyecto que busca sancionar denuncias falsas

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Temblor hoy, viernes 5 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 5 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

Ucrania denuncia el lanzamiento de más de 150 drones y siete misiles por parte de Rusia
Chile

Ucrania denuncia el lanzamiento de más de 150 drones y siete misiles por parte de Rusia

Megatoma en San Antonio: abogado de propietarios niega que exista intransigencia y afirma que hay “un ánimo irrestricto a negociar”

Harold Mayne-Nicholls por su candidatura independiente: “Yo creo que hoy día eso marca la diferencia”

La creación de empleos en Estados Unidos se desacelera en agosto y la cifra decepciona al mercado
Negocios

La creación de empleos en Estados Unidos se desacelera en agosto y la cifra decepciona al mercado

El bono que Tesla propone para Elon Musk no tiene precedentes. Es colosal

El PIB de la eurozona frenó su avance en el segundo trimestre

Por qué algunas personas en las redes sociales creen que Donald Trump está gravemente enfermo
Tendencias

Por qué algunas personas en las redes sociales creen que Donald Trump está gravemente enfermo

Cómo fue la maniobra “altamente provocadora” de aviones militares de Venezuela sobre un buque de EEUU, según Washington

Qué se sabe de los planes de Trump para realizar un combate de la UFC en el exterior de la Casa Blanca

Quiénes podrán ingresar a los partidos de la U tras el severo castigo de la Conmebol
El Deportivo

Quiénes podrán ingresar a los partidos de la U tras el severo castigo de la Conmebol

“El que no salta no va al Mundial”: Argentina se burla de Chile en su festejo ante Venezuela

Marcelo Bielsa se sincera: “Chile fue una experiencia hermosa; me hubiese encantado seguir cuatro años más”

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC
Finde

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar
Cultura y entretención

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Maduro anuncia “primera activación” de la Milicia Bolivariana en medio de escalada de tensión militar con EE.UU.
Mundo

Maduro anuncia “primera activación” de la Milicia Bolivariana en medio de escalada de tensión militar con EE.UU.

Ucrania denuncia el lanzamiento de más de 150 drones y siete misiles por parte de Rusia

Putin promete “garantías” de seguridad para Zelenski en caso de que acepte su propuesta de reunión en Moscú

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral