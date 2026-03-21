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    Putin traslada a las autoridades iraníes que Rusia sigue siendo “un socio de fiar”

    El presidente ruso llamó a las autoridades de Irán, señalando que espera que "supere estas difíciles pruebas con dignidad" y que "Moscú sigue siendo un amigo leal y un socio de fiar para Teherán durante este difícil período”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha trasladado a las autoridades iraníes todo el apoyo de su país en esta “difícil prueba” que representa la guerra contra Estados Unidos e Israel tras comprometer el pleno respaldo de Moscú merced a la asociación estratégica firmada por ambos países el año pasado.

    Putin ha incluido a Irán en su ronda de llamadas telefónicas a los líderes de las antiguas repúblicas soviéticas y su diáspora iraní con motivo de la celebración del Nowruz, el año nuevo persa.

    El presidente ruso ha felicitado al líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, y al presidente, Masud Pezeshkian, con un deseo “al pueblo iraní” para “que supere estas difíciles pruebas con dignidad y señaló que Moscú sigue siendo un amigo leal y un socio de fiar para Teherán durante este difícil período”.

    Cabe recordar que las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

    Más sobre:RusiaIránVladimir PutinIsraelEstados Unidos

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