¿Qué tan mal está la economía de China? Millones de jóvenes están desempleados y desilusionados

Más de uno de cada cinco jóvenes en China está desempleado. El gobierno les echa gran parte de la culpa a los propios buscadores de empleo, insistiendo en que sus expectativas se han vuelto demasiado altas.

Los jóvenes deben endurecer la columna vertebral y aceptar las dificultades, dice el líder Xi Jinping, que trabajó en el campo en la Revolución Cultural de China. Si no pueden encontrar los trabajos que desean, deberían trabajar en las líneas de fábrica o participar en el alivio de la pobreza en las zonas rurales de China.

La guía del gobierno suena hueca para muchos jóvenes. Al crecer en un período de creciente prosperidad, se les dijo que China era fuerte, que Occidente estaba en declive y que les esperaban infinitas oportunidades. Ahora, con la tasa de desempleo juvenil urbano alcanzando un récord del 21,3% en junio, sus frustraciones laborales plantean un nuevo desafío para Xi y su visión de una China más poderosa.

Para los aproximadamente 11,6 millones de graduados universitarios en 2023, después de haber escuchado los llamados del Estado para estudiar mucho, la perspectiva de recurrir al trabajo físico que realizaban muchos de sus padres es claramente poco atractiva.

La Oficina de Información del Consejo de Estado de China, que se encarga de las consultas de los medios para los líderes principales, no respondió a una solicitud de comentarios.

Trabajadores médicos con trajes protectores pasan frente a una pantalla gigante que muestra al Presidente chino, Xi Jinping, en Beijing, el 10 de mayo de 2022. Foto: Reuters

En la ciudad de Hefei, un centro de universidades a 400 kilómetros al oeste de Shanghái, Liu Xingyu, de 23 años, se irrita ante las críticas de las personas mayores de que los jóvenes chinos son demasiado exigentes.

“No son de nuestra generación y no nos entienden, por lo que sus opiniones no nos importan mucho”, dijo Liu, quien recientemente renunció a su primer trabajo fuera de la universidad unos meses después de comenzar y se unió a las filas de los jóvenes desempleados de China.

Liu estudió Ingeniería de Comunicaciones en la universidad, porque lo vio como una opción práctica que la ayudaría a asegurar un trabajo estable. A medida que se acercaba la graduación, lo mejor que pudo encontrar fue un programa de capacitación en administración de ventas de teléfonos celulares en un centro comercial, ganando el equivalente a US$ 630 por mes, aproximadamente la mitad del ingreso promedio de la ciudad. Cuando más tarde la compañía le ofreció un trabajo de tiempo completo, dijo, quería reducir su salario base en más de la mitad, lo que la llevó a renunciar.

El problema no es que no existan puestos de trabajo en China. Los hay. Con su población cada vez más reducida, China necesita trabajadores más que nunca. Es que la economía debilitada de China no está produciendo suficientes empleos de alta calificación y salarios altos que muchos estudiantes universitarios esperan.

Esto es especialmente así después de que Xi apuntó al sector privado en los últimos años con medidas enérgicas regulatorias contra la tecnología y otras empresas.

Desencantados, muchos jóvenes están optando por salirse del mercado laboral por completo, o “estar tirados”, como muchos de ellos lo llaman. Los medios chinos han publicado recientemente artículos sobre jóvenes “vagabundos” que viven al día y consiguen trabajos ocasionales mientras deambulan por el país.

Muchos de los que todavía quieren trabajar se han enfadado con el sector privado, con un número creciente de personas que se presentan al examen de la función pública del país para tener la oportunidad de un papel mal pagado pero estable en la burocracia de China.

En China, donde VW obtiene una gran parte de sus ganancias, el fabricante de automóviles ha enfrentado críticas por operar una fábrica en Xinjiang. Foto: Reuters

El verdadero nivel de la tasa de desempleo de China para los jóvenes de 16 a 24 años puede ser incluso más alto que lo que indican los datos oficiales. Zhang Dandan, economista de la Universidad de Pekín, estimó que la tasa real de desempleo juvenil en marzo podría haber alcanzado el 46,5%, en comparación con la cifra oficial de ese mes de menos del 20%, si los millones de personas que no participan en la fuerza laboral también fueran contados.

Por ahora, el estado de ánimo entre los jóvenes desempleados es más de apatía que de ira, especialmente con muchos padres que colaboran para cubrir sus costos de vida.

A más largo plazo, el riesgo es que millones de desempleados pierdan la ambición que China necesita para lograr el objetivo de Xi de rejuvenecer al país como una gran potencia, y luchen al margen de la sociedad como amenazas potenciales para el Partido Comunista.

Sin un trabajo estable, muchos chinos posponen casarse y tener hijos, lo que empeora los problemas demográficos del país. Algunos académicos advierten sobre el surgimiento de una clase de “nuevos pobres” en China que viven de sus padres y podrían desestabilizar a la sociedad.

“Debido a que los ‘nuevos pobres’ han vivido durante mucho tiempo en la exclusión, el olvido y el aburrimiento, sus principales estados mentales se han vuelto irritables, antisociales y violentos”, dijo Sun Feng, sociólogo de la Universidad de Tsinghua, en un comentario reciente en un sitio web destacado del partido. “Estos serán los principales factores que generan inestabilidad social”.

Cuando se le preguntó recientemente sobre el desempleo de los jóvenes, el ministro de Educación de China, Huai Jinpeng, dijo que Xi otorgaba una importancia considerable al problema del desempleo. Huai señaló que las concepciones del trabajo estaban cambiando en China, y algunos jóvenes buscaban más flexibilidad.

“Pero, al mismo tiempo, preferimos una visión más positiva del empleo, entendiendo a la sociedad, dedicándonos a los jóvenes y creando valor a través de la práctica y el empleo”, dijo.

Personas sostienen hojas de papel blancas en protesta por las restricciones por el Covid-19 después de una vigilia por las víctimas de un incendio en Urumqi, en Beijing, el 28 de noviembre de 2022. Foto: Reuters

Si bien Xi conserva un amplio apoyo popular en China, las frustraciones de algunos jóvenes por su estricto control sobre la sociedad y la economía salieron a la luz en noviembre pasado, cuando estallaron protestas callejeras por las políticas de Covid del país en Beijing, Shanghái y otras ciudades.

La ansiedad del mercado laboral fue evidente en Hefei la semana pasada, donde miles de graduados inundaron una feria de empleo organizada por el gobierno local. Las empresas anunciaron puestos de oficina solicitados, como diseño gráfico o administración de cuentas. Las imágenes de Xi mezclándose con los estudiantes aparecieron en una pantalla grande en lo alto.

Con tanta competencia, las empresas pueden ser exigentes.

“Amigo, es posible que no seas el adecuado”, le dijo el reclutador de una popular cadena de restaurantes local a un joven, quien luego se alejó.

Al otro lado de la ciudad, un centro de contratación que ayuda a los solicitantes de empleo a conseguir trabajo en una fábrica estaba prácticamente desierto. Muchos jóvenes graduados universitarios no quieren trabajar en líneas de montaje, dijo Wu You, un empleado del centro de contratación, aunque esos trabajos pueden pagar tanto o más que los de cuello blanco de nivel de entrada.

En las redes sociales, algunos graduados universitarios han estado publicando fotos de ellos mismos acostados boca abajo con sus togas de graduación para mostrar su malestar. Otros comparan su situación con la de un personaje muy conocido de la literatura china, Kong Yiji, un intelectual autoproclamado que recurre a pequeños hurtos después de no poder conseguir trabajo con el gobierno.

En general, la tasa oficial de desempleo urbano de China es solo del 5,2%. Los jóvenes se ven mucho más afectados por una combinación de razones relacionadas con las perspectivas económicas de China y problemas estructurales en el mercado laboral del país. Algunos de esos problemas se han visto exacerbados por las acciones gubernamentales.

La economía de China creció solo un 0,8% en el segundo trimestre en comparación con los primeros tres meses del año, una tasa anémica que mostró cómo el país, paralizado por un fuerte endeudamiento y una recesión del mercado inmobiliario, está luchando por recuperar el impulso después de la pandemia. En lugar de invertir en proyectos que crearían nuevos puestos de trabajo para los graduados universitarios, muchas empresas se han centrado en pagar la deuda. El gobierno ha tomado medidas enérgicas contra sectores que tradicionalmente eran grandes empleadores de jóvenes, como la tecnología y el sector inmobiliario.

Sin embargo, la inscripción en la educación superior ha seguido aumentando. En los últimos tres años, más de 28 millones de graduados universitarios ingresaron al mercado laboral, lo que representa alrededor de dos tercios de la nueva oferta laboral urbana.

Personas usan impermeables en una zona turística durante las fuertes lluvias en Beijing, China, el 30 de julio de 2023. Foto: Reuters

Eso ha creado un desajuste entre los trabajos que los jóvenes quieren y los que están disponibles. La investigación realizada por la firma de reclutamiento en línea Zhilian Zhaopin encontró que una cuarta parte de los graduados chinos este año buscaban trabajo en el espacio tecnológico, más del doble del nivel de la siguiente categoría más grande, a pesar de que algunas de las compañías tecnológicas más grandes de China han tenido despidos.

Mientras tanto, el gobierno ha informado de la mayor escasez de trabajadores en los empleos de cuello azul, como la fabricación, y en los de servicios mal pagados, como la limpieza, que los graduados universitarios están menos dispuestos a aceptar.

Con relativamente pocos trabajos en campos mejor pagados, los estudiantes universitarios que se acercan a la graduación a menudo se encuentran compitiendo contra estudiantes graduados, y las empresas tienden a contratar a estos últimos, descubrió Zhilian Zhaopin.

Para aquellos que consiguen empleos, los entornos de trabajo pueden ser agotadores. Las empresas tecnológicas chinas son famosas por forzar a los empleados a 12 horas al día, seis días a la semana. En las empresas estatales, algunos empleados deben estudiar el pensamiento de Xi Jinping junto con sus trabajos diarios.

En Hefei, dos recién graduados que obtuvieron pasantías en un banco local dijeron que deben participar en ejercicios físicos grupales todos los días y entregar sus teléfonos celulares mientras están en el trabajo.

En la feria de empleo en Hefei, el recién graduado Han Jiahao dijo que soñaba con trabajar como fotógrafo y que muchos otros jóvenes como él buscaban una mayor independencia en su vida laboral.

Si bien un trabajo estable podría ser mejor para formar una familia, señaló, la relativa autonomía de ser fotógrafo era atractiva, porque lo dejaría menos agotado al final del día.

En la feria de empleos, comentó Han, un maestro al que consultó lo animó a encontrar un trabajo práctico primero y luego considerar la posibilidad de dedicarse a la fotografía más adelante. “Los estudiantes universitarios normalmente prefieren ser libres”, dijo Han.

La gente camina en un distrito comercial en Beijing, China, el 14 de julio de 2023. Foto: Reuters

El gobierno de China ha dicho que está trabajando para abordar el desempleo juvenil. En una reunión de abril, el Politburó del partido hizo un llamado al país para ampliar las oportunidades laborales para los graduados universitarios. Los gobiernos locales han puesto en marcha programas como el suministro de subsidios para empresas que contratan a recién graduados y préstamos especiales para ayudar a los graduados a iniciar empresas.

Esos esfuerzos no abordan las debilidades económicas subyacentes que impiden que muchas empresas contraten a más personas. Aunque Beijing dio a conocer la semana pasada 31 pautas destinadas a impulsar el sector privado, lo que podría mejorar la contratación, muchos analistas se muestran escépticos después de ver el control más estricto de la empresa privada durante la primera década del liderazgo de Xi.

Los lemas populares del gobierno, como “primero consigue un trabajo, luego encuentra una carrera”, van en contra de lo que muchos padres quieren para sus hijos: una vida laboral más cómoda que la que tenían.

El mensaje reciente del gobierno chino, por el contrario, exalta las virtudes del trabajo en las fábricas y el trabajo duro en el campo, e insta a los graduados a adoptar lo que los funcionarios llaman “la perspectiva correcta” sobre los trabajos.

“Cuanto más ambicioso eres, más realista debes ser”, dijo el Diario del Pueblo del Partido Comunista a principios de este mes.

Liu, la mujer de 23 años que consiguió trabajo en la venta de teléfonos celulares, señaló que inicialmente vio que el trabajo le brindaba estabilidad, después de haber lidiado con la incertidumbre de la pandemia durante tres años.

Después de que llegó el Covid, recordó Liu, las clases pasaron a ser en línea y los administradores de la escuela la limitaron en gran medida a su dormitorio, con tres compañeros de cuarto. Le costó concentrarse y recibió calificaciones promedio.

Cuando llegó el momento de graduarse, Liu consiguió entrevistas para trabajos prometedores en una empresa estatal de telecomunicaciones y en el fabricante chino de electrodomésticos Midea Group. Pero ninguno de los trabajos llegó.

Un niño junto a un ventilador para refrescarse en medio de una alerta amarilla por ola de calor, en una calle de Beijing, China, el 19 de julio de 2023. Foto: Reuters

Aceptó la oferta de capacitación en ventas de teléfonos celulares como alternativa. Se sintió aliviada de tener un trabajo, pero también sintió que sus estudios de ingeniería se estaban desperdiciando.

“Muchas veces me encontraba pensando ¿cuál es el punto de ir a la universidad si voy a terminar haciendo esto?”, comentó Liu.

Cuando llegó la oferta de trabajo de tiempo completo, se resistió al salario base, que era menos de la mitad de lo que ganaba como aprendiz. Las ventas lentas significaron que incluso después de las comisiones, su salario neto total probablemente sería menor de lo que ganaba mientras estaba en capacitación, dijo.

Abatida por la oferta, Liu renunció.

“Fue una alegría cuando dejé ese trabajo, no tener que sufrir en ese puesto”, dijo.

Liu no tiene planes inmediatos para comenzar a trabajar nuevamente. Ella dijo que en su lugar planeaba comprar libros para estudiar para el examen de servicio civil.