Quién es Rustem Umerov, el candidato nominado por Zelensky como nuevo ministro de Defensa de Ucrania

Rustem Umerov “no necesita más presentaciones”. De esa breve forma el presidente de Ucrania, Volodimyr Zelensky, daba a conocer el nombre de la persona elegida para reemplazar a Oleksii Reznikov en el puesto de ministro de Defensa, cambio relevante en medio de una guerra en sus tierras luego de que Rusia iniciara su invasión a gran escala en febrero de 2022, hace más de 550 días.

Las escasas palabras en la presentación de Umerov como la persona elegida, se complementa con el historial político con el que cuenta entre sus credenciales. Electo como diputado ucraniano en 2019, el licenciado en Economía y máster en Finanzas de 41 años, ha jugado un rol clave en las negociaciones con Rusia desde los primeros días de la invasión, según consignaron numerosos medios internacionales.

Entre ellas, destaca su papel como representante de Ucrania en las conversaciones de paz al inicio de la guerra, además de ser el principal negociador en las tratativas que desbloquearon inicialmente la exportación de granos a través del mar Negro.

Zelensky asiste a una reunión con comandantes de brigadas de las Fuerzas Armadas ucranianas en la región de Donetsk. Foto: Servicio de Prensa de la Presidencia de Ucrania vía REUTERS.

En las negociaciones de paz, el candidato a dirigir la cartera de Defensa dijo a BBC poco después del comienzo de la guerra que estaba decidido a “encontrar (una) resolución política y diplomática a esta brutal invasión”. Tras las negociaciones de marzo de 2022, donde participó junto al multimillonario ruso Roman Abramovich, se reportó que ambos habrían sufrido presuntos síntomas de envenenamiento, como descamación de la piel y dolor en los ojos. Hecho que luego fue descartado por el propio Umerov, quien aseguró que la población no se debería dejar llevar por “informaciones no verificadas”.

También ha participado en el intercambio de prisioneros, incluidos los combatientes de Azov atrapados por meses en la acería de Mariúpol, uno de los hitos bélicos más importantes desde que empezó la invasión.

Pero, también, su nombramiento tiene un componente simbólico y político relevante, considerando que es un destacado miembro de la comunidad tártara de Crimea, población turca autóctona de la península que Rusia anexó en 2014, funcionando también como vínculo en las iniciativas de acercamiento entre Zelensky y los países islámicos, aseguró BBC. En el apartado político, en tanto, el simbolismo recae en el hecho de que el político pertenece a la oposición política del mandatario. En tanto, actualmente y desde hace un año oficia como jefe del principal fondo de privatización del país.

Para que Umerov sea elegido, debe ser aprobado por el Parlamento de Ucrania. Es por eso que, a través de un discurso televisado a la nación durante este domingo, Zelensky aseguró que el Congreso “conoce bien a esta persona”, y justificó su decisión alegando que la cartera de Defensa “requiere nuevos enfoques y nuevos modos de compromiso tanto con los militares como con la sociedad en general”.

Rustem Umerov, durante las conversaciones de paz con la delegación rusa en la región de Gomel, Bielorrusia, el 28 de febrero de 2022. Foto: BelTA vía AP.

Si bien el anterior ministro de Defensa, Oleksii Reznikov, no habría participado de los actos de corrupción ocurridos alrededor de su cartera, los hechos le salpicaron de todos modos. “Tras la decisión del Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, he presentado mi dimisión al Parlamento ucraniano”, escribió este lunes en Facebook, oficializando su salida del gabinete. La corrupción ha sido uno de los grandes problemas de la pequeña nación en guerra, y fue la bandera de lucha con la que el propio Zelensky llegó a la presidencia.

Una historia relevante

Umerov es hijo del exilio. Nació en 1982 en Samarcanda, territorio perteneciente en la época al Uzbekistán soviético. Sin embargo, es un tártaro de Crimea, pueblo turco de musulmanes suníes cuyo hogar ancestral es la península de Crimea, detalló Al Jazeera. Para 1944, cerca de 180.000 tártaros de aquel lugar, incluida la familia de Rustem Umerov, fueron deportados a Uzbekistán por orden del líder soviético Joseph Stalin, consignó el mismo medio.

Su regreso a Ucrania ocurrió cuando era un niño, en 1991. En dicho año –y junto a la caída del bloque soviético–, él y su familia volvieron a la península tras el proceso de repatriación tártara iniciado a fines de la década de 1980, momento en el que se permitió el regreso de quienes lucharon contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, agregó BBC.

Un afiche propagandístico con una foto del presidente ruso Vladimir Putin en Sebastopol, Crimea, el 6 de marzo de 2023. En la pancarta se lee: "Occidente no necesita a Rusia, ¡nosotros necesitamos a Rusia!". Foto: REUTERS.

“La deportación de los tártaros de Crimea es uno de los mayores crímenes del régimen soviético”, aseguró en un artículo para Liga.net en 2021. “Fue iniciada por los tiranos en el poder en aquella época con el fin de exterminar a toda una nación”, añadió aquella vez, en comentarios recogidos por el mismo medio británico.

Desde joven, Umerov se ha visto vinculado a la política. Estudió en un internado de elite, lugar donde se convirtió en políglota al aprender ucraniano, tártaro, ruso, turco e inglés. Más tarde, en 1998, y en el marco del Programa de Intercambio de Futuros Líderes del Departamento de Estado, el ahora economista convertido en político fue enviado a Estados Unidos a estudiar, para luego unirse al Parlamento Europeo de los Jóvenes, detalló Al Jazeera.

Tras un paso por la industria privada de telecomunicaciones ucraniana, fundó su propia empresa en 2013. El salto formal a la política llegó en 2019, cuando accedió al Parlamento representando al partido proeuropeo Holos, agrupación opositora al partido Siervo del Pueblo, donde milita Volodymyr Zelensky. Pero antes de esta institucionalización en la vida pública, Umerov estuvo directamente vinculado al pueblo tártaro de la península de Crimea, especialmente tras la anexión – ilegal, reclaman– del lugar por parte de Rusia, en 2014.

Desde aquella fecha, los rusos han perseguido a los tártaros, de mayoría musulmana, deteniéndolos constantemente, aseguraron autoridades ucranianas según The New York Times. Muchos de sus líderes, agrupados en el Mejlis, la asamblea tradicional de la minoría musulmana tártara, han debido huir a territorio bajo control ucraniano. Moscú declaró al ente como una organización extremista luego de que intentaran boicotear el referéndum organizado por el Kremlin en 2014 con el que anexaron el territorio a Rusia, informó The Guardian.

El mismo medio detalló que entre el 12% y el 15% de los 2 millones de residentes de Crimea pertenecen al pueblo tártaro de esa zona, donde la mayoría sigue apoyando a Ucrania.

Miembros del servicio ucraniano disparan un mortero hacia las tropas rusas en su posición cerca de una línea del frente en la región de Zaporiyia. Foto: REUTERS.

La decisión de elegir a Umerov como el nuevo ministro de Defensa, aseguraron al medio británico fuentes del Ministerio de Defensa, son una señal clara de que en Kiev se mantienen decididos en expulsar a Rusia de Crimea, pese a que sus aliados occidentales, incluido Estados Unidos, se han mostrado escépticos –en privado– de la viabilidad de la empresa bélica.

Además de haber sido copresidente de la Plataforma de Crimea, iniciativa diplomática internacional que buscaba negociar con Rusia la ocupación de la península, fue por años asesor de Mustafa Dzhemilev, uno de los principales líderes de los tártaros de Crimea.

En la misma lógica, el político dijo el año pasado a la agencia de noticias estatal turca, Anadolu, que la región del Donbás y Crimea son “nuestras líneas rojas”. Y agregó: “No renunciaremos a nuestro pueblo ni a nuestra tierra”.

Una cara nueva

Otra de las razones de la elección de Rustem Umerov como el nuevo ministro de Defensa, es su (anti) relación con la corrupción. “Es una persona cero problemática”, dijo a The Guardian una fuente en Kiev, una vez consultado por el perfil del político. Además de su nexo con Crimea, el político mantiene estrechas relaciones con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, socio regional clave, y con Arabia Saudí. Pero más importante, considerando el pasado de la cartera ministerial, ha sido alabado por su rol como presidente del Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania, organismo encargado de privatizar activos estatales en un país que se destaca de mala manera por la corrupción.

Un informe de Transparencia Internacional de 2021 citado por CNN, asegura que Ucrania es el segundo país más corrupto de Europa, solo superado por, curiosamente, Rusia. A nivel mundial, el documento posiciona al país invadido en el puesto 122 de 180, donde a más grande el número, más corrupto es la nación.

La preocupación llegó a tal punto que, pese a que Ucrania se convirtió oficialmente en un Estado candidato a unirse a la Unión Europea durante 2022, Bruselas dejó en claro que mientras el país no mejore en su lucha contra la corrupción, no podrá acceder a ser miembro pleno, detalló la cadena televisiva estadounidense.

Oleksii Reznikov, durante la reunión del "Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania" en la base aérea de Ramstein, Alemania, el viernes 20 de enero de 2023. Foto: AP.

Durante este sábado, Ihor Kolomoisky, uno de los oligarcas más poderosos de Ucrania y uno de los más prominentes partidarios de Zelensky, fue detenido en medio de una investigación por fraude, consignó CNN. Si bien Oleksii Reznikov nunca fue directamente vinculado a hechos de corrupción, que grandes escándalos de este tipo se hubieran originado en su ministerio le quitó piso político para mantenerse en el cargo.

En ese contexto, la figura de Umerov llega a intentar replicar su gestión en el Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania, órgano gubernamental siempre acechado por la corrupción donde, durante el primer semestre de 2023, logró los mayores registros de ingresos en 10 años. Con la sombra del comunismo soviético aún sobre sus espaldas, el político aseguró a Reuters que la privatización generalizada en Ucrania “sería el último clavo en el ataúd del comunismo”.