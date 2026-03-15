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    Reino Unido analiza apoyar a EE.UU. para garantizar la apertura del estrecho de Ormuz en medio de la crisis con Irán

    El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles del comercio energético global, ya que por esa vía circula una parte significativa del tránsito mundial de petroleros. En el contexto de la crisis actual, Irán ha amenazado con ataques contra buques que operan en la zona.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Reino Unido analiza apoyar a EE.UU. para garantizar la apertura del estrecho de Ormuz en medio de la crisis con Irán

    El secretario de Energía británico, Ed Miliband, afirmó que el gobierno está evaluando distintas opciones junto a sus aliados para asegurar el tránsito marítimo en la zona estratégica, ante las amenazas de ataques de Irán contra petroleros.

    El gobierno del Reino Unido aseguró que está evaluando cómo colaborar con Estados Unidos para garantizar la seguridad del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, en medio de la escalada de tensiones vinculadas a la guerra en Irán.

    El secretario de Energía británico, Ed Miliband, señaló este domingo que el Ejecutivo está “analizando intensamente” posibles formas de apoyo a las operaciones destinadas a mantener abierta esa ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo.

    Reino Unido analiza apoyar a EE.UU. para garantizar la apertura del estrecho de Ormuz en medio de la crisis con Irán. En la imagen, Ed Miliban.

    “Estamos hablando con nuestros aliados. Hay diferentes maneras de hacer posible el transporte marítimo”, dijo Miliband en declaraciones a Sky News.

    El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles del comercio energético global, ya que por esa vía circula una parte significativa del tránsito mundial de petroleros. En el contexto de la crisis actual, Irán ha amenazado con ataques contra buques que operan en la zona.

    Consultado sobre la posibilidad de que Londres despliegue dragaminas o drones para detectar minas, el secretario de Energía indicó que esa y otras alternativas están siendo evaluadas junto a países aliados.

    “Estamos analizando detenidamente con nuestros aliados qué se puede hacer, porque es fundamental que consigamos reabrir el estrecho”, sostuvo.

    Reino Unido analiza apoyar a EE.UU. para garantizar la apertura del estrecho de Ormuz en medio de la crisis con Irán. En la imagen, imágen global del estrecho de Ormuz. Europa Press / Europa Press

    Miliband añadió que existen diversas opciones técnicas para contribuir a la seguridad en el área. “Hay varias cosas que podemos hacer, incluyendo equipos autónomos para la detección de minas”, explicó, aunque evitó entregar detalles sobre el estado de desarrollo de esas propuestas.

    La tensión en torno al estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación para el comercio energético internacional, debido a que cualquier interrupción prolongada del tránsito podría afectar el suministro global de petróleo.

    El secretario de Energía también vinculó la actual crisis con la necesidad de acelerar la transición energética del país. Según afirmó, el conflicto demuestra que el Reino Unido debe avanzar “más allá y más rápido” hacia sus metas de cero emisiones netas, incluido el objetivo de descarbonizar completamente su red eléctrica para 2030.

    Más sobre:Reino UnidoEstados UnidosIránEstrecho de OrmuzIsraelGuerraConflictoInternacionalMedio Oriente

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