Reportan dos heridos tras ataque con misiles de Irán contra el centro de Israel

Durante la madrugada del domingo en Israel (noche del sábado en Chile), el centro del país recibió una serie de ataques con misiles por parte de Irán, que hicieron activar la alarmas en numerosas ocasiones en ciudades como Netanya y Tel Aviv.

En este último lugar, la policía israelí informó que varios fragmentos de misiles e interceptores cayeron en diferentes sectores y que sus funcionarios estaban revisando los lugares de los impactos y la magnitud de estos.

Poco después, el servicio nacional de emergencias médicas de Israel, Magen David Adom (MDA), dio a conocer en sus redes sociales de “destrucción y daños materiales causados ​​por incendios provocados por la caída de metralla" .

Pese a ello, minutos después el medio The Times of Israel reportó que dos personas resultaron levemente heridas debido a los destrozos causados ​​por la caída de fragmentos en el barrio de Holon.

Un hombre de 80 años habría sufrido lesiones por fragmentos de vidrio y una mujer, de la misma edad, debió ser atendida de urgencia por haber inhalado humo.

Estos fueron derivados al hospital Magen David Adom para que les brindaran atención médica.