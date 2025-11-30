BLACK SALE $990
    Mundo

    Reportan que un avión utilizado anteriormente por Nicolás Maduro viajó a la frontera con Brasil

    Después de que una plataforma de monitoreo informara sobre el vuelo, el Comando del Ejército brasileño en la frontera aseguró no tener informaciones que indiquen una posible fuga del líder del gobierno venezolano, según dio a conocer CNN Brasil.

    Por 
    Lya Rosen
    Un avión de la compañía Conviasa. Archivo Europa Press. MINISTERIO DE EXTERIORES DE HONDURA EN X

    Un avión que anteriormente había sido utilizado por el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, viajó a la frontera con Brasil en medio de la creciente presión militar estadounidense en la región del Caribe, según informó este sábado CNN Brasil.

    La información del viaje fue dada a conocer por ADSB Exchange, plataforma que monitorea los datos de seguimiento de vuelos de todo el mundo, en su sitio web.

    En esta se detalla que la aeronave partió de Caracas y voló a la frontera con el estado brasileño de Roraima antes de regresar a la capital venezolana.

    De acuerdo a CNN Brasil, la aeronave rastreada por el servicio de monitoreo internacional es un Airbus A-319, matrícula YV2984, operado por Conviasa, la aerolínea estatal venezolana. En su sitio además describen el avión como un “avión VIP del gobierno”, que ha sido utilizado por Maduro en viajes oficiales.

    Además detallan que el avión aterrizó en el Aeropuerto de Santa Elena de Uairén, a unos 10 km de la frontera con Brasil, en el municipio de Paracaima, lo que equivale a poco más de 12 minutos de viaje. La ruta rastreada por ADSB Exchange muestra que la aeronave regresó a las cercanías de Caracas.

    Aunque este es el mismo avión que uso Maduro en su última visita a Brasilia, en mayo de 2023, no es la única aeronave utilizada por el gobierno venezolano para transportarlo. Además, hasta el momento, tampoco hay evidencia de que el mandatario estuviera a bordo del vuelo que se acercó a la frontera con Brasil.

    El analista internacional de CNN Brasil, Lourival Sant’Anna, afirmó, tras contactarse con fuentes militares y civiles, que Maduro todavía no se ha comunicado con las autoridades brasileñas.

    Sant’Anna detalló que el Comando del Ejército brasileño en la frontera le confirmó que no hay información que indique una posible fuga del presidente venezolano.

    Este vuelo se registra después de que otras aeronaves de Conviasa ya fueran blanco de sanciones estadounidenses y que el jefe de Estado norteamericano, Donald Trump, anunciara que el espacio aéreo sobre Venezuela podría considerarse cerrado.

    “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, consideren el CIERRE TOTAL DEL ESPACIO AÉREO SOBRE Y ALREDEDOR DE VENEZUELA”, comunicó este sábado Trump en una publicación en su red social Truth.

