Mundo

Rodrigo Paz responde a las críticas de Petro por el triunfo de la derecha en Bolivia: “Tiene una mentalidad retrasada”

“Bolivia está buscando paz para gobernar, paz para gestionar. Está en otra coyuntura. Creo que el presidente Petro, con todo el respeto que se le debe, no está haciendo una buena lectura”, dijo el candidato del Partido Demócrata Cristiano.

Por 
Europa Press
Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia. Foto: Archivo

El flamante vencedor de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Bolivia, Rodrigo Paz, ha señalado este martes que el presidente colombiano, Gustavo Petro, “tiene una mentalidad atrasada”, después de que lamentara que la división de la izquierda propició el auge de la derecha.

“Bolivia está buscando paz para gobernar, paz para gestionar. Está en otra coyuntura. Creo que el presidente Petro, con todo el respeto que se le debe, no está haciendo una buena lectura”, ha dicho el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en una entrevista para la emisora colombiana Blu Radio.

Paz ha explicado que Petro tiene una “mentalidad retrasada”, muy lejos de la “convivencia y acuerdos” que reclama la sociedad boliviana. “Si estaba tan preocupado por nuestro futuro, hubiera sido lindo tenerlo aquí en el bicentenario de Bolivia”, ha destacado, en alusión a la falta de presencia de líderes regionales durante los actos por los 200 años de la independencia del país.

Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Foto: www.presidencia.gov.co.

Asimismo, ha defendido su cambio de modelo para hacer frente a la actual crisis económica por la que pasa el país tras dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), durante los cuales, ha dicho, el Estado se ha “comido” la economía, “se queda con los dólares y con los recursos”.

“La propuesta nuestra de gobierno es capitalismo para todos, o sea, capital fácil de acceso para la gente, con créditos baratos”, ha explicado Paz, quien ha prometido bajada de impuestos, fomentar las importaciones, una reforma tributaria, una redistribución más equitativa y el fin del “despilfarro del Estado”.

Paz ha llegado a asegurar que “la gente está cansada de izquierdas y derechas que despilfarraron”, que lo que ahora busca “el boliviano medio es sentido común” y ha defendido que gobernará en base a ello desde un “gran centro de concertación”.

El presidente Petro fue uno de los primeros líderes latinoamericanos en reaccionar al histórico revés electoral que sufrió la izquierda este domingo en Bolivia después de dos décadas en el poder.

En un primer momento lamentó que la división de la izquierda y de los movimientos indígenas llevara de nuevo al poder a los “hidalgos” y enfatizó después que de nuevo el electorado “olvide” y acabe eligiendo “a los verdugos que derramarán la sangre del mismo pueblo que votó por ellos”.

