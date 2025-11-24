BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Rubio asegura que hubo “avances tremendos” en plan para terminar guerra en Ucrania

    Las conversaciones continuarán este lunes en torno a la propuesta que no convence del todo líderes europeos y de otros países, los que han manifestado su rechazo y han planteado correcciones a la propuesta, que debería ser aceptada a más tardar el 27 de noviembre.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    Este domingo, los grupos negociadores para terminar con la guerra en Ucrania, iniciada por Rusia, tuvieron “avances tremendos” según dijo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien participó del encuentro en Ginebra, Suiza.

    En la cita participaron representantes de EE.UU., la Unión Europea y la propia Ucrania, para discutir un programa de hasta 28 puntos y que cuenta con la oposición de algunos países europeos y Kiev.

    En medio de las negociaciones, los países del Viejo Continente han hecho correcciones a la propuesta de Estados Unidos y rechazan de plano que el país liderado por Volodimir Zelenski ceda territorio a Rusia.

    Pese a lo anterior, del jefe de la delegación ucraniana, Andriy Yermak, señaló que “tenemos muy buenos avances y estamos avanzando hacia la paz justa y duradera que merece el pueblo ucraniano”.

    Marco Rubio, en tanto, aseguró sobre las negociaciones que continuaban durante la tarde, que habían sido “probablemente las más productivas y significativas de todo este proceso hasta ahora”.

    “Les puedo decir que las cuestiones que siguen abiertas no son insuperables. Solo necesitamos más tiempo del que hemos tenido hoy”, aseguró Rubio.

    Las conversaciones continuarán durante este lunes para destrabar los puntos en controversia, en medio del plazo límite establecido por Donald Trump a Zelenski para que acepte el acuerdo, el que vence el próximo 27 de noviembre.

    Trump dijo ayer que el plan propuesto no es su oferta final para Kiev. Desde la Casa Blanca afirmó que “no, no es mi oferta final”.

    “De una u otra forma tenemos que poner fin a la guerra, así que estamos trabajando en ello”, apunto el republicano.

    El plan de paz debilita a Ucrania

    El plan de paz propuesto por Estados Unidos fue criticado por los líderes europeos, de Canadá, Japón, entre otros, durante la cumbre del G20 realizada en Johannesburgo, Sudáfrica.

    Conocido recientemente, el documento establece que Ucrania ceda territorio ya ocupado por Rusia y que renuncie a sus intenciones de recuperarlo.

    De acuerdo a Deutsche Welle (DW), Ucrania debe entregar las regiones de Donetsk y Lugansk, las que fueron anexionadas por Rusia en medio de la guerra que inició en febrero de 2022. También se establece que esas provincias, además de Crimea, serán “reconocidas de facto como rusas, incluso por Estados Unidos”.

    Otras regiones como Jersón y Zaporiyia serían divididas.

    Sin embargo, otro de los puntos cuestionados es que Kiev debe “desarmarse” y reducir el número de su ejército. La propuesta de Estados Unidos busca que las filas militares de Ucrania queden en 600.000 efectivos. La corrección europea fija el número en 800.000 personas.

    Además, debería renunciar a sus intenciones de integrar la OTAN.

    Más sobre:Guerra en UcraniaKievMarco RubioEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Había cumplido condena previa y conocía la cárcel: Revelan identidad de reo que se fugó desde Colina II

    Tras alerta de Estados Unidos sobre “actividad militar”, aerolíneas cancelan decenas de vuelos a Venezuela

    Ucranianos manifiestan su rechazo a propuesta de paz de Trump en medio de negociaciones en Ginebra

    El G20 en África cierra con choque con Washington y foco en la desigualdad

    Cadem: Kast arranca segunda vuelta con ventaja de 16 puntos sobre Jara

    Ballena muerta vara en playa de San Pedro de la Paz: Sernapesca coordina retiro por avanzado estado de descomposición

    Lo más leído

    1.
    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    2.
    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    3.
    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    4.
    Festival de Viña: te odio

    Festival de Viña: te odio

    5.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Había cumplido condena previa y conocía la cárcel: Revelan identidad de reo que se fugó desde Colina II
    Chile

    Había cumplido condena previa y conocía la cárcel: Revelan identidad de reo que se fugó desde Colina II

    Cadem: Kast arranca segunda vuelta con ventaja de 16 puntos sobre Jara

    Ballena muerta vara en playa de San Pedro de la Paz: Sernapesca coordina retiro por avanzado estado de descomposición

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”
    Negocios

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”

    El nuevo mapa del poder en el Congreso que desafía las reformas del próximo gobierno

    La señal detrás del primer acercamiento entre economistas de Matthei y el equipo de Kast

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5
    Tendencias

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    El lamento de Gustavo Álvarez por las lesiones en la U en medio de la pelea por el Chile 2: “Se va sintiendo el cansancio”
    El Deportivo

    El lamento de Gustavo Álvarez por las lesiones en la U en medio de la pelea por el Chile 2: “Se va sintiendo el cansancio”

    Kristel Köbrich hace historia y logra el primer oro para Chile en los Juegos Bolivarianos 2025

    Alegría en Calama: Cobreloa supera a Wanderers en los penales y avanza a la semifinal de la liguilla de la Primera B

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”
    Cultura y entretención

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después

    Tras alerta de Estados Unidos sobre “actividad militar”, aerolíneas cancelan decenas de vuelos a Venezuela
    Mundo

    Tras alerta de Estados Unidos sobre “actividad militar”, aerolíneas cancelan decenas de vuelos a Venezuela

    Ucranianos manifiestan su rechazo a propuesta de paz de Trump en medio de negociaciones en Ginebra

    El G20 en África cierra con choque con Washington y foco en la desigualdad

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”