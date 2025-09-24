Rubio y Lavrov reafirman su “interés mutuo” en encontrar una “solución pacífica” al conflicto ucraniano

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se reúnen en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Imagen Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, reafirmaron este miércoles su “interés mutuo” en encontrar una “solución pacífica” al conflicto ucraniano, durante una reunión celebrada en la ciudad de Nueva York.

“Han reafirmado su interés mutuo en encontrar una solución pacífica”, indicó el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado, agregando que Lavrov rechazó durante el encuentro “las estrategias promovidas por Kiev y algunas capitales europeas destinadas a prolongar el conflicto”.

La cartera de Exteriores rusa resaltó además que ambos funcionarios intercambiaron “puntos de vista sobre la resolución de la crisis ucraniana basándose en los entendimientos alcanzados durante la cumbre ruso-estadounidense” celebrada en Alaska.

Por su parte, Rubio reiteró el llamado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a las muertes en Ucrania y la necesidad de que Moscú tome “medidas significativas hacia una solución duradera” del conflicto, según un comunicado remitido por el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

El encuentro, que se produjo en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, duró alrededor de una hora y se desarrolló a puerta cerrada, sin declaraciones a los medios de comunicación, si bien Lavrov hizo un gesto de aprobación con el pulgar tras salir de la reunión.

Pocas horas antes el presidente Trump había asegurado en un mensaje en redes sociales que “con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, (que Ucrania recupere) las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra es una opción viable”.

El giro de opinión del mandatario estadounidense se produjo tras una reunión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, celebrada en paralelo a la Asamblea General de la ONU, en la que el líder ucraniano le habría informado sobre las últimas novedades en el frente.