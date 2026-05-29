Rumania afirma que un dron ruso impactó contra un edificio residencial en una ciudad del este del país

Un dron impacta contra un edificio residencial en una ciudad del este de Rumania. Imagen @Tendar en X.

Un dron impactó en la madrugada de este viernes contra un edificio de viviendas de Galati, ciudad ubicada en el este de Rumania y próxima a la frontera con Ucrania, provocando una explosión seguida de un incendio.

“Durante la noche del 28 al 29 de mayo, la Federación Rusa reanudó los ataques con drones contra objetivos civiles y de infraestructura en Ucrania, cerca de la frontera fluvial con Rumania”, declaró el Ministerio de Defensa rumano en un comunicado.

La cartera agregó que “uno de estos drones entró en el espacio aéreo rumano, fue rastreado por radar hasta la parte sur de la ciudad de Galati y se estrelló contra el tejado de un edificio de apartamentos, provocando un incendio a consecuencia del impacto” .

A causa de esto, dos personas sufrieron lesiones y alrededor de 70 inquilinos decidido abandonar el inmueble, pese a que los servicios de Emergencias determinaron que “no es necesaria” la evacuación de las demás pisos del edificio, según informó el departamento de Emergencias del Ministerio del Interior rumano en redes sociales.

El dron impactó contra un bloque de viviendas de la ciudad rumana de Galati. Foto: Emergencias del Ministerio del Interior de Rumania - Europa Press. EMERGENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE RUMANÍA

Las autoridades, que enviaron un mensaje de alerta para informar a la población, aseguraron que el incendio que se desató en uno de los apartamentos fue extinguido y que “toda la carga explosiva” del dron fue detonado.

Según consignó AFP, desde el inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania en 2022 se han detectado incursiones de drones en decenas de ocasiones, pero el incidente más reciente fue la primera vez en que uno de ellos impactó contra un edificio residencial.

Dos cazas F-16 despegaron tras la detección de drones en el espacio aéreo rumano, según informó la cartera de Defensa rumana

Durante la noche, también se emitió una alerta aérea a nivel nacional en la vecina Ucrania, ante la previsión de ofensivas rusas, pero fue levantada por la mañana local.