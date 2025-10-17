Rusia anuncia avances en la invasión de Ucrania con la toma de tres localidades en Járkov y Dnipropetrovsk

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes que su Ejército ha logrado nuevos avances territoriales en Ucrania con la toma de otras tres localidades en las provincias de Járkov y Dnipropetrovsk, en el marco de la invasión desencadenada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que “las tropas rusas han liberado las localidades de Peschanoye y Tijoye, en Járkov, y de Privolie, en Dnipropetrovsk”, sin detalles sobre posibles bajas en los combates y sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre la situación sobre el terreno.

Las tropas rusas han logrado diversos avances durante los últimos meses, especialmente en el este del país, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.