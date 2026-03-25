Rusia anuncia el derribo de cerca de 400 drones y confirma un ataque contra un puerto en Leningrado

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles el derribo de cerca de 400 drones lanzados por el Ejército de Ucrania, una importante oleada de ataques que ha tenido entre sus objetivos la región de Leningrado, donde un puerto ha sido alcanzado.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que los sistemas de defensa antiaérea han destruido 389 aparatos aéreos no tripulados en varias regiones, entre ellas la de Moscú y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.

Asimismo, ha señalado que también se han registrado interceptaciones en Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Leningrado, Nóvgorod, Oriol, Pskov, Smolensk, Tula, Tver y Vólogda, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

El gobernador de Leningrado, Alexander Drozdenko, ha resaltado en sus redes sociales que al menos 56 aparatos han sido destruidos en la región y ha confirmado un incendio en el puerto de Ust-Luga a causa del impacto de uno de ellos.

El puerto, que acoge una importante terminal de carbón y fertilizantes, se encuentra situado en la costa sur el golfo de Finlandia, donde desemboca el río Luga. Las instalaciones están cerca de la frontera con Estonia, a unos 110 kilómetros de la importante ciudad de San Petersburgo.