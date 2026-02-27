SUSCRÍBETE
    Rusia, China e Irán piden diálogo a Afganistán y Pakistán tras el estallido de un nuevo conflicto

    El Ministerio de Exteriores de Rusia ha mostrado su “preocupación” por “el drástico repunte de los enfrentamientos armados” entre ambos países, mientras que China ha pedido que "resuelvan adecuadamente sus diferencias y disputas a través del diálogo y las consultas".

    Europa Press
    Ejército de Pakistán. Imagen archivo.

    Los gobiernos de Rusia, China e Irán han reclamado este viernes un proceso de diálogo a Afganistán y Pakistán tras el estallido de un nuevo conflicto bilateral, después de que el Gobierno paquistaní haya declarado una “guerra abierta” con los talibán tras una oleada de ataques de las fuerzas afganas durante la jornada del jueves, que han llevado a Islamabad a lanzar bombardeos contra la capital, Kabul, y otras ciudades como Kandahar.

    El Ministerio de Exteriores de Rusia ha mostrado su “preocupación” por “el drástico repunte de los enfrentamientos armados” entre ambos países, que “implican unidades regulares del Ejército, capacidades aéreas y armamento pesado”, causando “víctimas en ambas partes, incluidos civiles”.

    “Pedimos a nuestros países amigos, Afganistán y Pakistán, que abandonen esta peligrosa confrontación y vuelvan a la mesa de negociaciones para resolver todas las diferencias a través de medios políticos y militares”, ha destacado la cartera rusa a través de un breve comunicado.

    En esta línea, la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, ha recalcado en rueda de prensa que Pekín “sigue de cerca la situación”. “Pakistán y Afganistán son vecinos cercanos y ambos son vecinos de China. Como vecino y amigo, China está profundamente preocupada por la intensificación del conflicto y profundamente triste por las víctimas causadas por el mismo”, ha señalado.

    Así, ha recalcado que China “apoya la lucha contra todas las formas de terrorismo” y ha solicitado a ambas partes que “ejerzan la calma y la contención, resuelvan adecuadamente sus diferencias y disputas a través del diálogo y las consultas, y alcancen cuanto antes un alto el fuego para evitar más sufrimiento”, algo que “va en línea con los intereses fundamentales de los dos países y sus pueblos y ayudará a mantener la paz y la estabilidad y la región”.

    “China ha estado mediando entre Pakistán y Afganistán a través de sus canales y está preparada para seguir jugando un papel constructivo para reducir las tensiones y mejorar las tensiones entre los dos países”, ha argüido Mao, que ha reseñado que Pekín “dará ayuda a sus ciudadanos en caso de necesidad”, sin pronunciarse por ahora sobre la posibilidad de iniciar un proceso de evacuaciones, según ha recogido el diario ‘Global Times’.

    Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha sostenido en un mensaje en redes sociales que “en el mes sagrado del Ramadán, el mes de la contención y el refuerzo de la solidaridad en el mundo islámico, es adecuado que Afganistán y Pakistán resuelvan sus diferencias en el marco de la buena vecindad y a través del diálogo”.

    “La República Islámica de Irán está dispuesta a dar cualquier asistencia a la hora de facilitar un diálogo y reforzar el entendimiento y la cooperación entre ambos países”, ha apostillado el jefe de la diplomacia iraní.

    El ministro de Información de Pakistán, Ataulá Tarar, ha afirmado este mismo viernes que los ataques paquistaníes, enmarcados en la operación ‘Ira de la Verdad’, han matado a más de 130 supuestos talibán, antes de recalcar que “se estima que hay muchas más bajas en ataques contra objetivos militares en Kabul, Paktia y Kandahar”.

    El portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, ha confirmado estos bombardeos, si bien ha negado víctimas, después de que las autoridades afganas aseguraran que su oleada de ataques del jueves se había saldado con más de 50 militares paquistaníes muertos a lo largo de la Línea Durand" --que marca el límite entre ambos estados por sus 2.640 kilómetros de longitud--.

    Las hostilidades han estallado días después de que las autoridades de Afganistán denunciaran ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas unos bombardeos ejecutados por Pakistán contra el país y aseguraran los ataques se saldaron con la muerte de más de una decena de civiles. Islamabad argumentó que los ataques aéreos fueron lanzados “campamentos y escondites terroristas” del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y del grupo yihadista Estado Islámico, en una operación de respuesta a los recientes ataques suicidas que han tenido lugar en suelo paquistaní.

