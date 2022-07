Servicio médico forense de Nueva York dictamina que muerte de Ivana Trump fue accidental

Ivana Trump, la primera esposa del expresidente Donald Trump y madre de sus hijos mayores, murió accidentalmente por heridas contusas en el torso, informó este viernes el servicio médico forense de Nueva York.

La precisión del organismo se da después que la policía había estado investigando si se cayó por las escaleras, dijeron a The Associated Press dos personas familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato porque no podían discutir el asunto públicamente.

El breve informe del médico forense no especifica cuándo tuvo lugar el accidente. Donald Trump anunció el jueves que Ivana murió en su casa ubicada cerca de Central Park, en el Upper East Side de Manhattan. Tenía 73 años.

Ivana Trump, corredora de esquí y empresaria de origen checo, nació en 1949. Su nombre de soltera era Ivana Zelnickova.

Estuvo casada con el expresidente desde 1977 hasta 1992, y tuvieron tres hijos juntos: Donald Jr., Ivanka y Eric.