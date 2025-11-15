Siete menores mueren en ataque dirigido contra la guerrilla en Colombia

La Defensoría del Pueblo de Colombia confirmó este sábado la muerte de siete menores de edad en un bombardeo contra un campamento de las disidencias de las FARC en el departamento de Guaviare.

Según el organismo, los adolescentes formaban parte de un grupo reclutado por la guerrilla comandada por “Iván Mordisco”, líder del Estado Mayor Central (EMC), estructura que reúne a unos 3.200 combatientes que se marginaron del acuerdo de paz firmado en 2016.

El ataque, anunciado el martes, dejó un total de 20 fallecidos. En la última semana, la ofensiva militar del Gobierno —intensificada en medio de críticas preelectorales y presiones de Estados Unidos para reforzar la lucha contra el narcotráfico— ha provocado 28 muertes en distintos operativos.

“Es la guerra en su despliegue doloroso e inhumano, afectando a los más vulnerables: menores de edad reclutados por la falta de protección y hoy convertidos en objetivos militares”, declaró la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien confirmó la cifra y responsabilizó al EMC por incorporar a niños a sus filas.