Siria anuncia que tomó el control de la base militar de Al-Shaddadi tras coordinación con EE.UU.

Este domingo, el ejército sirio habría asegurado el control de la base militar de Al-Shaddadi, al sur de la provincia de Hasakeh.

La información fue confirmada por el departamento de comunicaciones del Ministerio de Defensa sirio, citados por la agencia de noticias local SANA.

Según detalla el citado medio, se habría realizado antes de la toma una evacuación de las fuerzas estadounidenses presentes.

Las unidades sirias habrían asegurado el perímetro de la base e iniciado un despliegue en la frontera sirio-iraquí-jordana, agregaron al respecto.

La base Al-Shaddadi concentraba parte de contingente militar estadounidense , el que se encontraba apostado allí para participar junto a una coalición internacional en contra del Estado Islámico (EI).

La toma de Al-Shaddadi se da pocos días después de que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmara el retiro de sus tropas de la base militar de Al-Tanef.

Según detalla un comunicado de esta entidad citado por CNN, la decisión se da "como parte de una transición deliberada y basada en condiciones “. Estas situación estaría vinculada principalmente al eventual avance que pueda sostener el Estado Islámico.

Tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, Estados Unidos ha buscado acercase al gobierno sirio de Ahmed al-Charaa.