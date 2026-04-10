Starmer discute con Trump un “plan práctico” para reanudar el tráfico en el estrecho de Ormuz “lo antes posible”

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, abordó este jueves con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la necesidad de un “plan práctico” para la reanudación del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Ambos dirigentes discutieron la reapertura “lo antes posible” de este paso clave para el comercio en una conversación telefónica que sostuvieron mientras Starmer se encuentra en Qatar, en el marco de una gira que realiza por países de Medio Oriente para abordar esfuerzos diplomáticos que pongan fin a la guerra desatada hace más de un mes.

🚨 BREAKING: Keir Starmer has just spoken to Donald Trump for the first time since the Iran ceasefire



No 10: "The Prime Minister set out his discussions with Gulf leaders and military planners in the region on the need to restore freedom of navigation in the Strait of Hormuz,… — Politics UK (@PolitlcsUK) April 9, 2026

Como informó el Gobierno británico en un comunicado oficial, en la llamada ambos líderes coincidieron en que “ahora que hay un alto el fuego en vigor y un acuerdo para abrir el estrecho, nos encontramos en la siguiente fase para alcanzar una solución” .

“El primer ministro expuso el contenido de sus conversaciones con los líderes del Golfo y los responsables militares de la región sobre la necesidad de restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, así como los esfuerzos de Reino Unido por reunir a los socios para acordar un plan viable”, concluye la nota de Londres.

La nueva advertencia de Trump por Ormuz

Algunas horas después de la conversación con el premier británico, Trump instó a Irán a abandonar cualquier posible cobro de tarifas a los petroleros que transiten por el estrecho de Ormuz, tras tener noticias de presuntas tarifas impuestas por Teherán a las embarcaciones que deseen cruzar por este lugar.

“Hay informaciones que indican que Irán está cobrando tasas a los petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz. Más les vale que no lo estén haciendo y, si lo están haciendo, más les vale que dejen de hacerlo ahora mismo” , advirtió el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado este jueves en su red social.

PRESIDENT TRUMP on TruthSocial: 🇺🇸🇮🇷 There are reports that Iran is charging fees to tankers going through the Hormuz Strait —



They better not be and, if they are, they better stop now! pic.twitter.com/TJSAkrqop4 — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 9, 2026

Para luego tildar de “muy deficiente” el modo en que está actuando Irán “al permitir el paso del petróleo” por el enclave marítimo, remarcando que “ese no es el acuerdo” alcanzado.

El cruce por Ormuz, por el que pasa a diario cerca de una quinta parte de los suministros de petróleo y gas natural licuado del mundo, fue bloqueado por Irán en represalia a la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra su territorio.

Sin embargo, la noche de este martes, tras la tregua de dos semanas pactada con Washington, la República Islámica anunció que permitiría el paso “seguro”, pero controlado por el estrecho.