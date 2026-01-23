SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Starmer tilda de “insultantes” las declaraciones de Trump sobre el papel de la OTAN en Afganistán

    El presidente estadounidense dijo que las tropa de la OTAN se quedaron “un poco en la retaguardia” durante la invasión de Estados Unidos en Afganistán en 2001.

    Por 
    Europa Press
    Keir Starmer y Donald Trump. Foto: Archivo

    El primer ministro británico, Keir Starmer, ha tildado este viernes de “insultantes” las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que dijo que las tropa de la OTAN se quedaron “un poco en la retaguardia” durante la invasión de Estados Unidos en Afganistán en 2001.

    “Considero que los comentarios de Trump son insultantes y, francamente, espantosas. Y no me sorprende que hayan causado tanto dolor a los seres queridos de quienes murieron o resultaron heridos y, de hecho, a todo el país”, ha expresado en declaraciones difundidas por su oficina.

    Starmer ha aprovechado la ocasión para rendir homenaje a los más de 450 miembros de las Fuerza Armadas británicas que perdieron la vida en Afganistán: “Nunca olvidaré su coraje, su valentía y el sacrificio que hicieron por su país. También hubo muchos heridos, algunos con lesiones que les cambiaron la vida”.

    Al ser preguntado sobre si exigirá una disculpa al presidente estadounidense, ha sostenido que él ha dejado “clara” su postura y que si él realizara estas declaraciones “sin duda” se disculparía. Sin embargo, ha remarcado que Reino Unido tiene “una relación muy estrecha con Estados Unidos, y eso es muy importante” para la seguridad, defensa e Inteligencia británica.

    “Es muy importante que mantengamos esa relación. Pero es gracias a esa relación que luchamos junto a los estadounidenses por nuestros valores en Afganistán. Y fue en ese contexto que la gente perdió la vida o sufrió heridas terribles luchando por la libertad, luchando con nuestros aliados por lo que creemos”, ha zanjado.

    Antes de que Starmer se pronunciara, un portavoz de su oficina había trasladado su descontento sobre los comentarios de Trump, quien ha “desdeñado el papel de las tropas, incluidas las fuerzas británicas”, alegando que las bajas británicas fueron un “sacrificio” ocurrido “en aras de la seguridad y en respuesta a un ataque contra un aliado”.

    Los comentarios de Trump durante la entrevista de esta pasada noche a Fox News han desatado las críticas de la práctica totalidad del espectro político británico. Incluso Nigel Farage, líder del partido Reform UK y aliado de Trump, ha criticado estas declaraciones que rechaza, “con educación”. La líder de la principal oposición del Partido Conservador, Kemi Badenoch, las ha tachado de “directamente un disparate”.

    Después de que Trump especulara con que la OTAN no estaría a la altura de las circunstancias si decidiera activar el Artículo 5 de cooperación entre Estados miembros, el ministro de Defensa británico, John Healey, ha querido recordar que dicho artículo “solo se ha activado una vez”, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y que “los aliados de Reino Unido y de la OTAN respondieron al llamado de EE.UU.”.

    “Y más de 450 militares británicos perdieron sus vidas en Afganistán”, ha insistido Healey en redes sociales; tropas que “deberían ser recordadas por lo que eran: héroes que dieron sus vidas al servicio de su país”.

    El secretario de Estado para las Fuerzas Armadas de Reino Unido, Al Carns, también ha protestado en redes sociales contra las palabras de Trump, que ha descrito como una “verdadera vergüenza” y “absolutamente ridículas”.

    Más sobre:Reino UnidoAfganistánEE.UU.StarmerTrumpFarageBadenochOTANMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte Suprema acoge querella de capítulos contra Ángela Vivanco y abre camino para que exministra pueda ser formalizada

    Juzgado de Garantía amplía detención de acusado por incendio en Penco que dejó 20 fallecidos

    Paola y Gabriela Luksic compran La Cartuja Pickman, una histórica y quebrada empresa de cerámica en España

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    Vinculada a otro asalto millonario: la caída de una sargento de Carabineros en robo al Brinks de Rancagua

    Con participación de Kast, Partido Republicano finaliza encuentro de coordinación para su gobierno

    Lo más leído

    1.
    Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente Jerí por sus reuniones secretas con un empresario chino

    Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente Jerí por sus reuniones secretas con un empresario chino

    2.
    Residentes de Groenlandia compran kits de emergencia mientras premier de la isla llama a prepararse para invasión

    Residentes de Groenlandia compran kits de emergencia mientras premier de la isla llama a prepararse para invasión

    3.
    Zelensky anuncia conversaciones a tres bandas con EE.UU. y Rusia en Emiratos Árabes Unidos para el fin de la guerra en Ucrania

    Zelensky anuncia conversaciones a tres bandas con EE.UU. y Rusia en Emiratos Árabes Unidos para el fin de la guerra en Ucrania

    4.
    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal

    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal

    5.
    Por qué el Jefe de Operaciones Navales de EE.UU. se opone a trasladar al portaaviones Gerald R. Ford desde el Caribe a Medio Oriente

    Por qué el Jefe de Operaciones Navales de EE.UU. se opone a trasladar al portaaviones Gerald R. Ford desde el Caribe a Medio Oriente

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Corte Suprema acoge querella de capítulos contra Ángela Vivanco y abre camino para que exministra pueda ser formalizada
    Chile

    Corte Suprema acoge querella de capítulos contra Ángela Vivanco y abre camino para que exministra pueda ser formalizada

    Juzgado de Garantía amplía detención de acusado por incendio en Penco que dejó 20 fallecidos

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Paola y Gabriela Luksic compran La Cartuja Pickman, una histórica y quebrada empresa de cerámica en España
    Negocios

    Paola y Gabriela Luksic compran La Cartuja Pickman, una histórica y quebrada empresa de cerámica en España

    SMA multa a Minera Centinela por incumplimientos en monitoreo de recursos hídricos

    Los directorios que dejan Jorge Quiroz, Fernando Barros y Daniel Mas ante su llegada al gobierno de Kast

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia
    Tendencias

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad

    Supera a Aitana Bonmatí: Trinity Rodman se convierte en la futbolista mejor pagada del mundo en los Washington Spirit
    El Deportivo

    Supera a Aitana Bonmatí: Trinity Rodman se convierte en la futbolista mejor pagada del mundo en los Washington Spirit

    Joaquín Niemann es elegido Mejor Jugador del Año 2025 en la gala del LIV Golf

    “Ya tocó techo y Colo Colo necesita plata para los sueldos”: la historia alba juzga la venta de Lucas Cepeda al Elche

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture
    Cultura y entretención

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture

    Llega el libro que revisa parte del universo de Yo la Tengo: “Siempre siguen su propia inspiración”

    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú

    Starmer tilda de “insultantes” las declaraciones de Trump sobre el papel de la OTAN en Afganistán
    Mundo

    Starmer tilda de “insultantes” las declaraciones de Trump sobre el papel de la OTAN en Afganistán

    Ronald Lauder, el multimillonario de los cosméticos que estaría detrás de la propuesta de Trump para comprar Groenlandia

    Investigación del accidente ferroviario en España sostiene que el riel se fracturó antes del paso de tren

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′
    Paula

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’