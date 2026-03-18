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    Teherán y Moscú denuncian un ataque contra la central nuclear iraní de Bushehr

    El organismo informó que Irán notificó el ataque contra la planta ubicada en la costa sur del país, operada conjuntamente con Rusia. No se han reportado daños en las instalaciones ni trabajadores heridos.

    Por 
    Luis Cerda
     
    Europa Press
    Una vista general muestra el edificio del reactor de la central nuclear de Bushehr, en el sur de Irán, a 1200 km al sur de Teherán, el 20 de agosto de 2010. ATTA KENARE

    El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó este martes que fue informado por Irán de un ataque contra la central nuclear de Bushehr, situada en el sur del país y que funciona en cooperación con Rusia.

    “Irán ha informado al OIEA de que un proyectil ha impactado contra las instalaciones de la central nuclear de Bushehr en la noche del martes”, señaló el organismo a través de un mensaje difundido en redes sociales.

    Según detalló la agencia, no se han reportado daños en la infraestructura ni trabajadores heridos tras el impacto.

    Ante este escenario, el director general del organismo, Rafael Grossi, llamó a la “máxima moderación” para evitar el riesgo de un accidente nuclear en medio del conflicto abierto en Oriente Próximo, marcado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán mediante el lanzamiento de drones y misiles en la región.

    Rusia confirma ataque y prepara evacuación

    Desde la empresa estatal rusa Rosatom, su director general, Alexei Lijachev, también informó sobre el incidente y aseguró que no se registraron heridos entre los trabajadores rusos que se desempeñan en la planta.

    “Se están realizando los preparativos para la tercera evacuación de personal de la central de Bushehr”, indicó Lijachev, precisando que alrededor de 480 ciudadanos rusos permanecen en el recinto.

    El ejecutivo había advertido previamente que la instalación nuclear se encontraba “bajo amenaza” desde el inicio de la escalada militar en la zona, instando entonces a las partes involucradas a “proteger las instalaciones”.

    La ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán ha dejado hasta ahora miles de víctimas, en medio de cifras dispares. Mientras la ONG Human Rights Activists in Iran reporta cerca de 3.000 muertos, las autoridades iraníes sitúan el balance en 1.200 fallecidos.

    Más sobre:IránRusiaIsraelBushehr

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