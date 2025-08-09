SUSCRÍBETE
Mundo

Tiroteo en Time Square deja al menos tres heridos y un adolescente detenido

La policía todavía no presenta cargos en contra del sujeto detenido.

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
Imagen referencial

Este sábado, en unos de los grandes centros turísticos de Nueva York, un sujeto –que no ha sido identificado todavía– abrió fuego en el emblemático Times Square.

Hasta el momento hay al menos tres heridos que fueron trasladados hasta el Hospital Bellevue.

De acuerdo a la información preliminar, la policía local informó sobre la detención de un adolescente de 17 años, sin embargo, no han presentado cargos en su contra.

Debido al operativo y con el objetivo de controlar el caos que se generó, las autoridades mantiene inhabilitados algunos tramos de Broadway y de la Séptima Avenida.

