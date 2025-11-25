BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    “Nadie pidió esta guerra”: Noa Cochva, la ex Miss Israel que sirvió como paramédica en Gaza

    La modelo e influencer se refirió en entrevista con La Tercera a las críticas internacionales por las operaciones israelíes en el enclave palestino.

    Marta QuinterosPor 
    Marta Quinteros
    “Todos los israelíes queremos la paz”: Noa Cochva, la ex miss Israel que sirvió como paramédico en la guerra en Gaza. Foto: Mario Téllez/La Tercera MARIO TELLEZ

    Primero fue paramédica militar, después fue Miss Israel 2021 y luego, cuando estalló la guerra en Gaza tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) la llamaron para que regresara a desempeñar sus funciones como médica de combate. Allí atendió tanto a israelíes como a palestinos, según cuenta. En el Ejército “todos debemos hacer un juramento que dice: ‘Voy a salvar la vida de cada persona, no importa si es mi ser querido o si es mi enemigo’”, relata a La Tercera Noa Cochva (26).

    De visita en Chile, donde la modelo visita a la familia de su novio Sean -con el que vive en Nueva York y cuya madre es chilena-, Cochva cuenta en entrevista con este medio su servicio como paramédica militar, su experiencia tras los ataques de Hamas y cómo atendió a heridos en la frontera con Gaza.

    Antes de todo ello Noa llevaba una vida de campo: creció en un moshav (una pequeña comunidad rural israelí), donde estudiaba y cuidaba a los animales. Pero alcanzó la mayoría de edad, y como lo ordena obligatoriamente la Ley de Servicio de Defensa israelí, se enroló para realizar el servicio militar en 2017. “Cuando cumplí 18, básicamente me asignaron como comandante médico de combate”, recuerda.

    Su primer servicio

    Cuenta que en su período como conscripta, “tuve que enseñar a las personas cómo salvar vidas y cómo convertirse en médicos. Y para una mujer tener ese puesto es una oportunidad increíble, porque puedes ver a tanta gente y puedes entrenar a hombres que vienen a aprender de ti. Personas de todo el Ejército vienen a nuestra escuela”, recuerda sobre aquel período.

    Al convertirse en médico “hay algo realmente especial en el Ejército”, destaca la modelo. “Todos tienen que hacer un juramento en el que dicen: ‘Voy a salvar la vida de cada persona, no importa si es mi ser querido o si es mi enemigo’. Lo que significa que realmente no importa quién seas, cuál sea tu religión, cuál sea tu origen étnico, tienes que tratar a cada alma”.

    “¿Eso significa que si hay palestinos heridos cerca, también los atienden?”, contrapregunta este medio.

    “Por supuesto, incluso a los terroristas de Hamas, incluso a los terroristas que acaban de disparar a un soldado, se les trata como parte del Ejército”, aclara Cochva. “Esto es algo que mucha gente desconoce del Ejército israelí. Cuando yo servía como médico después del 7 de octubre, salvé a palestinos y a terroristas porque necesitaban nuestra ayuda”, explica.

    Tras su servicio militar, Noa fue liberada en 2019, y poco tiempo después comenzó a azotar el Covid-19. “En Israel también teníamos muchas restricciones. Durante ese tiempo yo todavía estaba en mi moshav”, cuenta. Estudiaba para los exámenes de admisión a la universidad (SAT), “porque en Israel hacemos los SAT después del Ejército”, y al mismo tiempo atravesó una ruptura amorosa.

    Allí fue cuando su madre, sin avisarle, la inscribió en el certamen de Miss Israel.

    Miss Israel

    “Cuando vives en un moshav no haces nada relacionado con el modelaje ni con los concursos de belleza. Puedes hacerlo, pero principalmente estudias, vas a la escuela, llevas una vida normal”, relata la modelo a La Tercera. “En ese tiempo ni siquiera me maquillaba, ni siquiera tenía un par de tacones, así que fue una gran transición para mí”, recuerda la modelo y paramédica.

    En 2021 Noa recibió el correo electrónico anunciando que había pasado a las siguientes etapas para el concurso. “Pensé ‘¿qué es esto? Nunca me había inscrito en un Miss Universo’”. Poco después empezó la competencia para representar al país hebreo: “Creo que vinieron unas 3.000 chicas a competir, y de esas audiciones quedamos 12”. En octubre de ese año Noa ganó la competencia local.

    En diciembre el concurso mundial precisamente se realizó en Eilat, Israel. Por ello, lo más importante para Noa en esa época no era ganar el Miss Universo, sino compartir con las otras seleccionadas y mostrarles partes de la cultura del país, según cuenta. “Había muchas chicas cristianas y cuando caminaban por el mismo lugar que Jesús caminó, para ellas fue algo que no podían describir. Fue una experiencia tan hermosa para ellas estar en ese lugar sagrado. Las llevamos, por ejemplo, a Yad Vashem, el museo del Holocausto”, recuerda,

    La coronada en la competencia finalmente fue la Miss India, Harnaaz Sandhu. Y Noa continuó estudiando para los SAT y haciendo modelaje para distintas marcas en Israel. Hasta que llegó el 7 de octubre de 2023.

    Reincorporación al Ejército

    Aquel 7 de octubre, durante los ataques del grupo radical palestino a las comunidades sureñas de Israel, más de 1.200 personas murieron y 251 personas fueron tomadas como rehenes, según el American Jewish Committee. “Fue el día más horrible para nosotros como israelíes, cuando escuchamos las primeras alarmas y empezamos a darnos cuenta de lo que estaba pasando”, cuenta a este medio.

    “Entonces me llamaron para que me reincorporara al Ejército, porque en Israel, después de terminar el servicio militar obligatorio, tienes que hacer el servicio de reserva. Así que cuando el Ejército te necesita, regresas”, explica. “Puedes volver a tu antiguo rol militar, aunque tengas un rol completamente diferente en tu vida real, porque ya fuiste entrenado para hacer eso”.

    Asignada nuevamente a sus antiguas funciones en la frontera de Gaza, Cochva atendió a “quienquiera que resultara herido, y por eso digo quienquiera, porque muchas veces recibíamos llamadas de palestinos que necesitaban nuestra ayuda”, vuelve a decir.

    Como cualquier miembro del Ejército, Noa debió usar el clásico uniforme verde oliva militar, a pesar de que nunca le asignaron ir a los campos de batalla a combatir.

    “Cuando eres parte del Ejército tienes que usar tu uniforme para que podamos identificar quién es militar y quién es civil. No te lo puedes quitar. Pero, por ejemplo, para médicos, paramédicos y doctores, tenemos herramientas especiales. Solíamos usar un chaleco médico, donde tenemos todo el equipo necesario para tratar a las personas y salvar vidas: torniquetes, tensiómetros, cascos…”.

    Críticas a Hamas

    “Como ciudadano israelí, como alguien que realmente cree en la paz, mi sueño es tener paz”, responde Noa, consultada sobre si ve posible la solución de dos Estados. Cuando se le pregunta si cree en el plan de paz propuesto por el Presidente estadounidense, Donald Trump, opina: “Espero que realmente haya paz en Medio Oriente porque ese es el objetivo principal para todos. Nadie pidió esta guerra”.

    Pero también es crítica de Hamas y de su rol con los palestinos. “Hamas estaba disparando activamente cohetes contra Israel”, denuncia. “Básicamente Hamas obtuvo una hermosa tierra. Obtuvieron mucha infraestructura. Obtuvieron mucho dinero para intentar construir Gaza y dársela a los civiles. Y en lugar de construir hospitales y escuelas e invertir ese dinero en toda la infraestructura, construyen túneles terroristas y fabrican cohetes”, agrega.

    “Al final del día los civiles (palestinos) merecen escuelas, merecen hospitales, no merecen vivir en un lugar gobernado por una organización terrorista que amenaza su vida todo el tiempo, porque los utilizan todo el tiempo como escudos humanos”, asegura. “Se esconden debajo de hospitales, de escuelas, y sus propias armas debajo de las habitaciones de los niños”, ejemplifica la modelo.

    En esa línea, La Tercera pregunta por su opinión respecto a los ataques israelíes dirigidos a Hamas, pero que culminan con la vida de decenas de palestinos durante el conflicto.

    “Por eso antes de cada ataque el Ejército israelí llama a los palestinos a huir, enviando cartas, aviones. Se advierte a la gente con antelación antes de cada ataque. Por cierto, al hacer eso perdemos el factor sorpresa. Pero para los militares el valor primordial es la vida, no queremos herir a los civiles. Pero, al mismo tiempo, ¿cuál es nuestra opción? Necesitamos eliminar la organización terrorista”, explica Cochva.

    En cambio, “el gobierno israelí está poniendo mucho dinero en construir refugios antiaéreos para que los civiles tengan un lugar a dónde ir, lo cual no es algo normal. Es obligatorio tener un refugio antiaéreo en tu casa, porque sabemos que somos un país tan pequeño que está rodeado de gente que todo el tiempo quiere matarnos”, asegura.

    Al ser preguntada por las críticas de organizaciones internacionales como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, que acusan al Estado de Israel de cometer crímenes de guerra y genocidio contra la población palestina en Gaza, Cochva considera que “hay mucha política involucrada contra Israel”.

    “¿Cómo dirías que Israel está cometiendo un genocidio cuando ayudamos activamente a facilitar comida, agua, medicinas y fórmula para bebés, y cuando en realidad estamos advirtiendo a los civiles con anticipación para que escapen?”, cuestiona la paramédica.

    “Si realmente hubiéramos querido cometer todas estas atrocidades, nos habría sido mucho más fácil hacerlo sin todo eso. Pero al final no queremos hacerlo”, concluye.

    Lee también:

    Más sobre:La Tercera PMIsraelGazaHamasMiss IsraelNoa CochvaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Militantes DC notifican de cita entre Frei y Kast al tribunal supremo del partido y exigen su expulsión

    Listas de espera: Salud destaca reducción, pero expertos advierten que el problema sigue lejos de resolverse

    Cómo fue que Silber pasó a la ofensiva en la trama bielorrusa y rompió relaciones con sus exsocios Vargas y Lagos

    Tras polémica con gobierno: CNTV reconsidera decisión y aprueba emisión de campaña por violencia contra las mujeres

    Del episodio inédito a la fuerza de sus shows: cinco claves a tomar en cuenta en la serie The Beatles Anthology 2025

    Felipe Parra debuta con sus personajes en Gran Arena Monticello

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    3.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Militantes DC notifican de cita entre Frei y Kast al tribunal supremo del partido y exigen su expulsión
    Chile

    Militantes DC notifican de cita entre Frei y Kast al tribunal supremo del partido y exigen su expulsión

    Listas de espera: Salud destaca reducción, pero expertos advierten que el problema sigue lejos de resolverse

    Cómo fue que Silber pasó a la ofensiva en la trama bielorrusa y rompió relaciones con sus exsocios Vargas y Lagos

    Entra en vigencia acuerdo que beneficia a casi todas las exportaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Chile
    Negocios

    Entra en vigencia acuerdo que beneficia a casi todas las exportaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Chile

    Bolsa de Santiago alcanza nuevo récord y el IPSA queda a un paso de los 10.000 puntos

    “Un resultado histórico”: ganancias de ILC suben 68% a septiembre gracias a que Consalud pasó de pérdidas a utilidades

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen
    Tendencias

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen

    La carta que le escribió Daniel Radcliffe al niño que interpretará al nuevo Harry Potter

    Qué es la falsa arañita roja de la vid, la plaga que obligó a Brasil a destruir más de una tonelada de cerezas chilenas

    Valdivia alista los últimos detalles para recibir el Ironman 70.3
    El Deportivo

    Valdivia alista los últimos detalles para recibir el Ironman 70.3

    Branco Ampuero pone en duda su futuro en la UC a un mes de su término de contrato: “Hay un montón de matices”

    El complicado momento del Real Madrid que pone en peligro el futuro de Xabi Alonso en la banca

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Del episodio inédito a la fuerza de sus shows: cinco claves a tomar en cuenta en la serie The Beatles Anthology 2025
    Cultura y entretención

    Del episodio inédito a la fuerza de sus shows: cinco claves a tomar en cuenta en la serie The Beatles Anthology 2025

    Felipe Parra debuta con sus personajes en Gran Arena Monticello

    Festival Fiebre de Cumbia celebra sus 15 años con Amar Azul y Damas Gratis

    “Nadie pidió esta guerra”: Noa Cochva, la ex Miss Israel que sirvió como paramédica en Gaza
    Mundo

    “Nadie pidió esta guerra”: Noa Cochva, la ex Miss Israel que sirvió como paramédica en Gaza

    Numa Molina, el sacerdote que defiende a Maduro y que es calificado por sus detractores como el “cura comunista”

    Aeronaves de Estados Unidos sobrevuelan aguas cerca de Venezuela

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad