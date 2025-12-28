Tragedia en Surinam: hombre asesina a nueve personas a puñaladas, entre ellos cinco niños

Un hombre asesinó a puñaladas a nueve personas, entre ellas cinco niños, durante la noche del sábado al domingo en Paramaribo, capital de Surinam. El atacante fue herido por la policía y detenido, informaron este domingo las autoridades locales.

Según un comunicado policial, el ataque ocurrió en un domicilio ubicado en el sector de Hadji Iding Soemitaweg, al este de la ciudad.

En el lugar, el agresor dio muerte a cuatro adultos y cinco menores de edad utilizando un objeto punzante. Además, un sexto niño y un adulto resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de urgencia al Hospital Académico de Paramaribo, donde permanecen internados.

La policía indicó que, al llegar al sitio del suceso, los funcionarios debieron abrir fuego contra el sospechoso para reducirlo, hiriéndolo en ambas piernas.

El individuo fue detenido y permanece hospitalizado bajo custodia policial. Hasta ahora, no se ha informado su identidad ni edad.

Las autoridades tampoco han entregado detalles sobre las edades de las víctimas ni sobre el vínculo entre el agresor y las personas atacadas. El móvil del crimen sigue siendo desconocido y se encuentra bajo investigación.

El caso ha generado conmoción en el país sudamericano, mientras la policía continúa recabando antecedentes para esclarecer las circunstancias del ataque.

¿Dónde está Surinam?

Surinam es un país ubicado en la costa norte de América del Sur, cuya capital es Paramaribo. Limita al oeste con Guyana, al sur con Brasil y al este con la Guayana Francesa. Se caracteriza por ser la única nación del continente cuya lengua oficial es el neerlandés.