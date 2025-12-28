SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Tragedia en Surinam: hombre asesina a nueve personas a puñaladas, entre ellos cinco niños

    El agresor fue herido por la policía y detenido tras el ataque ocurrido en un domicilio de Paramaribo. Otras dos personas permanecen hospitalizadas en estado grave y el móvil del crimen sigue bajo investigación.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Tragedia en Surinam: hombre asesina a nueve personas a puñaladas, entre ellos cinco niños

    Un hombre asesinó a puñaladas a nueve personas, entre ellas cinco niños, durante la noche del sábado al domingo en Paramaribo, capital de Surinam. El atacante fue herido por la policía y detenido, informaron este domingo las autoridades locales.

    Según un comunicado policial, el ataque ocurrió en un domicilio ubicado en el sector de Hadji Iding Soemitaweg, al este de la ciudad.

    En el lugar, el agresor dio muerte a cuatro adultos y cinco menores de edad utilizando un objeto punzante. Además, un sexto niño y un adulto resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de urgencia al Hospital Académico de Paramaribo, donde permanecen internados.

    La policía indicó que, al llegar al sitio del suceso, los funcionarios debieron abrir fuego contra el sospechoso para reducirlo, hiriéndolo en ambas piernas.

    El individuo fue detenido y permanece hospitalizado bajo custodia policial. Hasta ahora, no se ha informado su identidad ni edad.

    Las autoridades tampoco han entregado detalles sobre las edades de las víctimas ni sobre el vínculo entre el agresor y las personas atacadas. El móvil del crimen sigue siendo desconocido y se encuentra bajo investigación.

    El caso ha generado conmoción en el país sudamericano, mientras la policía continúa recabando antecedentes para esclarecer las circunstancias del ataque.

    ¿Dónde está Surinam?

    Surinam es un país ubicado en la costa norte de América del Sur, cuya capital es Paramaribo. Limita al oeste con Guyana, al sur con Brasil y al este con la Guayana Francesa. Se caracteriza por ser la única nación del continente cuya lengua oficial es el neerlandés.

    Tragedia en Surinam: hombre asesina a nueve personas a puñaladas, entre ellos cinco niños
    Más sobre:SurinamAtaqueHomicidioNiñosTragedia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Formalización por Operación Apocalipsis: defensas cierran alegatos y querellantes refuerzan tesis de asociación ilícita

    Trump afirma que sostuvo una “muy productiva” llamada con Putin antes de reunirse con Zelensky en Mar-a-Lago

    Las claves de la nueva reunión entre Trump y Netanyahu en Florida

    Tres incendios forestales se combaten a nivel nacional: uno mantiene alerta amarilla

    Autoridades de la RM hacen llamado a la prevención tras alerta roja por calor extremo

    “Prevenir un incendio siempre será más fácil que combatirlo”: el llamado del Presidente Boric ante aumento de temperaturas

    Lo más leído

    1.
    Eduardo Sacheri: “Sin el fuerte apoyo popular, a los militares les hubiera sido muy difícil sostener el conflicto en Malvinas”

    Eduardo Sacheri: “Sin el fuerte apoyo popular, a los militares les hubiera sido muy difícil sostener el conflicto en Malvinas”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Anuncian extensión horaria del Metro de Santiago en la Línea 1 por celebraciones de año nuevo en la Torre Entel

    Anuncian extensión horaria del Metro de Santiago en la Línea 1 por celebraciones de año nuevo en la Torre Entel

    Máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Tres incendios forestales se combaten a nivel nacional: uno mantiene alerta amarilla
    Chile

    Tres incendios forestales se combaten a nivel nacional: uno mantiene alerta amarilla

    Autoridades de la RM hacen llamado a la prevención tras alerta roja por calor extremo

    “Prevenir un incendio siempre será más fácil que combatirlo”: el llamado del Presidente Boric ante aumento de temperaturas

    La discusión detrás de AFIDE y el posible nuevo rol del Estado en el capital emprendedor
    Negocios

    La discusión detrás de AFIDE y el posible nuevo rol del Estado en el capital emprendedor

    Los Briones Marasovic reorganizan sus negocios tras la venta de Yadrán

    Alexander Vik elude la crisis vitivinícola: “Hemos tenido mucho crecimiento en nuestros vinos caros”

    Qué es la Patrulla Espiritual, la agrupación que ofreció internar a la fuerza a Tyler Chase para rehabilitarlo
    Tendencias

    Qué es la Patrulla Espiritual, la agrupación que ofreció internar a la fuerza a Tyler Chase para rehabilitarlo

    Los padres sí tienen hijos favoritos, según la ciencia

    Cuál es el queso viral que huele “como la muerte misma”

    Una nueva polémica: Magnus Carlsen desata su furia contra una cámara de televisión tras perder en el Mundial de Qatar
    El Deportivo

    Una nueva polémica: Magnus Carlsen desata su furia contra una cámara de televisión tras perder en el Mundial de Qatar

    “Se enfrió por el cambio de técnico”: la U sufre duro revés para incorporar a su primer refuerzo del 2026

    Deportes Limache sorprende con la incorporación de un multicampeón con la UC y Colo Colo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    El cine de Brigitte Bardot en cinco películas esenciales
    Cultura y entretención

    El cine de Brigitte Bardot en cinco películas esenciales

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años

    El vuelo del pelícano triste: un relato de Jaime Bayly

    Trump afirma que sostuvo una “muy productiva” llamada con Putin antes de reunirse con Zelensky en Mar-a-Lago
    Mundo

    Trump afirma que sostuvo una “muy productiva” llamada con Putin antes de reunirse con Zelensky en Mar-a-Lago

    Tragedia en Surinam: hombre asesina a nueve personas a puñaladas, entre ellos cinco niños

    Las claves de la nueva reunión entre Trump y Netanyahu en Florida

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana