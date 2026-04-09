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    Tras el éxito de Artemis, la NASA se enfrenta a un proyecto de recortes presupuestarios

    Mientras Donald Trump celebra el éxito espectacular de la misión Artemis II, que marca el regreso de Estados Unidos a la Luna, la Casa Blanca propone una reducción significativa del presupuesto de la NASA. Una decisión paradójica que plantea interrogantes sobre las prioridades económicas y estratégicas estadounidenses en la conquista espacial.

    Por 
    Stéphane Geneste/RFI
    La nave espacial Orion de la NASA captura la Luna y la Tierra en una sola imagen durante el viaje al espacio profundo de la tripulación de Artemis II a las 18:42 (hora del este) del sexto día de la misión. Foto: NASA

    Cuatro astronautas a más de 400.000 kilómetros de la Tierra, rodeando la Luna y su cara oculta: la imagen ya ha pasado a la historia. La misión Artemis II constituye un éxito tecnológico, científico y político. Marca, sobre todo, el gran regreso de Estados Unidos a la exploración tripulada de larga distancia, más de cincuenta años después de las misiones Apolo. Un éxito inmediatamente elogiado por Donald Trump. Y, sin embargo, al mismo tiempo, la Casa Blanca propone una reducción drástica del presupuesto de la NASA.

    A mitad de su período de observación lunar, los miembros de la tripulación de Artemis II —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— hacen una pausa para girar la cámara y tomarse una selfie dentro de la nave espacial Orion. Foto: NASA

    La paradoja es llamativa. El presupuesto actual de la NASA asciende a 24.400 millones de dólares. El proyecto de presupuesto para 2027 prevé reducirlo a 18 800 millones, lo que supone una caída del 23%. Una reducción importante, pero que debe matizarse, ya que no todas las partidas presupuestarias se verán afectadas de la misma manera. El programa Artemis se preserva e incluso se refuerza. El objetivo es claro: permitir el regreso de astronautas a la Luna para 2028.

    Recortes selectivos

    En realidad, no se trata de recortar en todas partes, sino de tomar decisiones estratégicas. Y estas decisiones afectan prioritariamente a los programas científicos. Casi la mitad del presupuesto dedicado a la ciencia está amenazado: astrofísica, estudio del Sol, exploración robótica del sistema solar o incluso ciertas misiones climáticas.

    La Luna, vista aquí retroiluminada por el Sol durante un eclipse solar, el 6 de abril de 2026, fue fotografiada por una de las cámaras de los paneles solares de la nave espacial Orión. Foto: NASA

    Son áreas menos visibles pero esenciales, pues son las que preparan las grandes misiones tripuladas. Sin ellas, no habría misión Artemis II. Reducir esta financiación equivale a querer construir un cohete sin invertir en los motores. Estados Unidos busca transformar su modelo espacial: la idea es pasar de una agencia pública centralizada a un ecosistema donde el sector privado desempeñe un papel fundamental.

    Menos Estado, más sector privado

    Esta evolución ya es visible con el auge de SpaceX y de Boeing. El objetivo es hacer más con menos dinero público, transfiriendo al mismo tiempo parte del riesgo financiero a las empresas privadas. Pero la paradoja persiste.

    Puesta de sol capturada a través de la ventana de la nave espacial Orion, el 6 de abril de 2026, durante el sobrevuelo de la Luna por la tripulación de Artemis II. Foto: NASA

    Washington quiere regresar a la Luna reduciendo al mismo tiempo sus gastos directos. Sin embargo, la exploración espacial es una inversión a largo plazo, generadora de grandes innovaciones: satélites, GPS, nuevos materiales o incluso avances médicos. En un contexto de creciente competencia, especialmente con China, esta estrategia plantea dudas. Máxime cuando este presupuesto no es definitivo; el Congreso tendrá que decidir, al igual que el año pasado, cuando se rechazaron recortes similares.

    Porque más allá del espacio, la NASA también representa un interés económico de primer orden para Estados Unidos, con empleos, centros de investigación y contratos repartidos por todo el territorio.

    Más sobre:EE.UU.NASAArtemisTrumpSpaceXBoeingMundo

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