Tras ser liberado de la cárcel: EE.UU. busca deportar a Kilmar Ábrego García a Uganda

Este sábado se informó que funcionarios de inmigración de Estados Unidos buscan deportar a Kilmar Ábrego García a Uganda, esto después de que el hombre rechazara la oferta de ser expulsado a Costa Rica.

Esta deportación fue a cambio de permanecer en la cárcel y después de declararse culpable por cargos de tráfico de personas .

Cabe señalar que este viernes Ábrego García fue liberado para esperar el juicio en Maryland con su familia.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional notificó el mismo día a sus abogados que sería deportado a Uganda y que debía presentarse ante las autoridades de inmigración el lunes.

Ábrego fue deportado a El Salvador el 15 de marzo, esto pese a tener una medida por parte de un tribunal que impedía la deportación por el riesgo de persecución por parte de pandillas.

Este caso llamó la atención puesto que la administración de Donald Trump no tomó medidas concretas para traerlo de regreso a pesar del reconocimiento de un funcionario de que su deportación fue un “error administrativo”.